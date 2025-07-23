Зеленский в агонии: разбитые самолёты, бунт в Киеве и полный крах перед переговорами с Россией Владимира Зеленского постигла череда неудач в преддверии мирных переговоров. С чем глава киевского режима подходит к очередному раунду дипломатического поединка в Стамбуле, выяснил Life.ru. 23 июля, 10:10 Скандалы, протесты, разбитые самолёты – проблемы Зеленского. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza, Karol Cygal, © Х / Громадське радiо, © Freepik

Перед самым стартом третьего раунда российско-украинских переговоров один из аргументов Киева в конфликте с Москвой в буквальном смысле разбился о землю. Выстраданное и вымоленное Владимиром Зеленским у Франции «вундерваффе» не оправдало надежд и превратилось в груду металлолома, лишь чудом не сократив численность боевиков на одного человека.

Вечером 22 июля при выполнении полётного задания потерпел крушение первый переданный ВСУ французский истребитель Mirage-2000. Трагедия произошла в Волынской области вследствие «отказа авиационной техники», объяснили в ВВС Украины. Лётчик не попытался спасти с трудом доставшуюся Киеву машину и дёрнул за ручки катапультирования.

Mirage-2000. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Karol Cygal

«Неизвестно, помогли ли «Миражу» разбиться наши истребители или зенитчики. Но, даже если имела место быть ошибка пилота, это лишнее доказательство того, что мало просто дать стране самолёты и сказать: «Воюйте». Неплохо бы и лётный состав лет пять в училище обучать», — усомнился в компетентности украинских «асов» военный корреспондент Александр Коц.

Произошедшее пошатнуло и без того неустойчивую позицию Владимира Зеленского в преддверии переговоров. Левый джеб по равновесию бывшего комика нанёс авиаинцидент с участием Mirage-2000. Напомним, что в том числе с помощью трёх (!) переданных ВСУ французских истребителей глава киевского режима собирался ни много ни мало — побеждать Россию на поле боя. В результате же этот откровенно устаревший и уставший от десятилетий эксплуатации самолёт был побеждён гравитацией. Стоит ли говорить, что случившееся на Волыни заставило военнослужащих вновь усомниться в эффективности зарубежных «подарков» и целесообразности дальнейшего затягивания бойни?

А вот правый хук Зеленский нанёс себе сам, подписав скандальный закон о ликвидации Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Обделённый опытом в госуправлении отставной артист не просчитал возможных последствий такого решения и столкнулся с массовым недовольством сограждан, которое поддержали и военные, и некоторые чиновники, и американские законодатели.

«В Киеве вспыхнули масштабные протесты против президента Украины Зеленского, который является диктатором и отказывается заключать мирное соглашение. Украинский народ — молодец! Сбросьте его с должности!» — призвала в соцсети X конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин.

22 июля вышедшие на площадь около театра имени Ивана Франко протестующие дружно назвали Зеленского чёртом и пригрозили ему повторением Майдана. Но то была моментальная реакция, тогда как долгосрочные последствия ещё ждут Зеленского в недалёком будущем, считают британские аналитики.

«Западные дипломаты предупреждали Зеленского, что принятие этого закона может поставить под угрозу процесс вступления Украины в ЕС, отменить безвизовый режим и даже спровоцировать введение санкций ЕС против Украины», — уверены авторы журнала The Spectator.

Таким образом, Зеленский вышел на третий раунд переговоров Украины и России в близком к нокдауну состоянии. Переданное военным оружие отказывается работать, принятые законы поднимают людей на восстания, а ситуация на фронте оставляет желать лучшего. Столь вожделенный Киевом диалог с Москвой с позиции силы, о котором Зеленский мечтал ещё полтора года назад, окончательно канул в Лету, а потому вряд ли Украине посчастливится диктовать России свои условия — ни на предстоящей встрече в Стамбуле, ни когда-либо ещё.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico Что сильнее всего ударило по позиции Зеленского перед Стамбулом? 0 Крах «Миражей» — Западное оружие не работает Бунт в Киеве — народ против власти Потеря поддержки США и ЕС Всё вместе — Украина в полном кризисе

Авторы Илья Пушкарев