Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 12:00

Валаамский монастырь помолился об успехе переговоров Путина и Трампа на Аляске

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Валаамский монастырь провёл специальный молебен об успешных переговорах президентов России и США на Аляске. Об этом сообщили в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре в Карелии.

«Мы будем сугубо, особо, молиться Всемилостивому Спасу о начале доброго дела, чтобы Господь благословил эту встречу президентов, об успехе для нашей страны переговоров на Аляске. И преподобному Герману Аляскинскому прочитаем молитву. Интересно, в эти дни святому Герману молятся и на Аляске, и на Валааме — то есть это такая духовная связь, незримый, духовный мост», сказал епископ Панкратий.

Иерарх подчеркнул, что от исхода переговоров зависит прекращение кровопролития на территории исторической Руси. Епископ выразил надежду, что встреча на Аляске, которую он назвал «православным штатом», принесёт мир и благополучие России. Особо отмечалась духовная связь между Валаамом и Аляской через память о православном святом Германе Аляскинском.

«Поймут друг друга»: Путина и Трампа сравнили с самураями в преддверии саммита на Аляске
«Поймут друг друга»: Путина и Трампа сравнили с самураями в преддверии саммита на Аляске

Напомним, сегодня вечером в Анкоридже пройдёт встреча президентов — Дональда Трампа и Владимира Путина. Главной темой обсуждения станет поиск решений для урегулирования ситуации на Украине. В США рассчитывают, что саммит лидеров двух ведущих мировых держав может привести к значительным успехам в этом направлении. В Кремле сочли проведение переговоров лидеров на Аляске обоснованным решением. При этом Владимир Зеленский не получил приглашения на встречу. Хозяин Белого дома, в свою очередь, охарактеризовал предстоящий саммит с Путиным как этап подготовки к мирному урегулированию ситуации на Украине.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • США
  • Религия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar