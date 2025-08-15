Валаамский монастырь помолился об успехе переговоров Путина и Трампа на Аляске
Валаамский монастырь провёл специальный молебен об успешных переговорах президентов России и США на Аляске. Об этом сообщили в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре в Карелии.
«Мы будем сугубо, особо, молиться Всемилостивому Спасу о начале доброго дела, чтобы Господь благословил эту встречу президентов, об успехе для нашей страны переговоров на Аляске. И преподобному Герману Аляскинскому прочитаем молитву. Интересно, в эти дни святому Герману молятся и на Аляске, и на Валааме — то есть это такая духовная связь, незримый, духовный мост», — сказал епископ Панкратий.
Иерарх подчеркнул, что от исхода переговоров зависит прекращение кровопролития на территории исторической Руси. Епископ выразил надежду, что встреча на Аляске, которую он назвал «православным штатом», принесёт мир и благополучие России. Особо отмечалась духовная связь между Валаамом и Аляской через память о православном святом Германе Аляскинском.
Напомним, сегодня вечером в Анкоридже пройдёт встреча президентов — Дональда Трампа и Владимира Путина. Главной темой обсуждения станет поиск решений для урегулирования ситуации на Украине. В США рассчитывают, что саммит лидеров двух ведущих мировых держав может привести к значительным успехам в этом направлении. В Кремле сочли проведение переговоров лидеров на Аляске обоснованным решением. При этом Владимир Зеленский не получил приглашения на встречу. Хозяин Белого дома, в свою очередь, охарактеризовал предстоящий саммит с Путиным как этап подготовки к мирному урегулированию ситуации на Украине.