Валаамский монастырь помолился об успехе переговоров Путина и Трампа на Аляске

Валаамский монастырь провёл специальный молебен об успешных переговорах президентов России и США на Аляске. Об этом сообщили в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре в Карелии.

«Мы будем сугубо, особо, молиться Всемилостивому Спасу о начале доброго дела, чтобы Господь благословил эту встречу президентов, об успехе для нашей страны переговоров на Аляске. И преподобному Герману Аляскинскому прочитаем молитву. Интересно, в эти дни святому Герману молятся и на Аляске, и на Валааме — то есть это такая духовная связь, незримый, духовный мост», — сказал епископ Панкратий.