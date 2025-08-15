«Историческая встреча»: Су-57 и F-22 могут оказаться в одном небе на Аляске

Российский истребитель «пятого» поколения Су-57 и американский F-22 Raptor могут впервые оказаться в одном воздушном пространстве. Об этом пишет журнал Newsweek , связывая возможную встречу с саммитом лидеров России и США на Аляске.

Издание предполагает, что Су-57 могут сопровождать президента РФ Владимира Путина, если он отправится на переговоры с президентом США Дональдом Трампом. На авиабазе Элмендорф-Ричардсон, где запланирована встреча, базируются несколько F-22.

«Если оба самолёта встретятся в небе над Аляской, можно быть уверенным в том, что обе стороны постараются узнать как можно больше друг о друге... Насколько я знаю, Су-57 и F-22 никогда не встречались в одном воздушном пространстве», — заявил журналу стратегический аналитик из нидерландского исследовательского центра TNO Фредерик Мертенс.