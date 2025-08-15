Встреча Путина и Трампа
15 августа, 12:34

«Историческая встреча»: Су-57 и F-22 могут оказаться в одном небе на Аляске

Newsweek: Российский истребитель Су-57 может встретиться с F-22 на Аляске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kosorukov Dmitry

Российский истребитель «пятого» поколения Су-57 и американский F-22 Raptor могут впервые оказаться в одном воздушном пространстве. Об этом пишет журнал Newsweek, связывая возможную встречу с саммитом лидеров России и США на Аляске.

Издание предполагает, что Су-57 могут сопровождать президента РФ Владимира Путина, если он отправится на переговоры с президентом США Дональдом Трампом. На авиабазе Элмендорф-Ричардсон, где запланирована встреча, базируются несколько F-22.

«Если оба самолёта встретятся в небе над Аляской, можно быть уверенным в том, что обе стороны постараются узнать как можно больше друг о друге... Насколько я знаю, Су-57 и F-22 никогда не встречались в одном воздушном пространстве», заявил журналу стратегический аналитик из нидерландского исследовательского центра TNO Фредерик Мертенс.

«Поймут друг друга»: Путина и Трампа сравнили с самураями в преддверии саммита на Аляске
Напомним, сегодня в Анкоридже состоится встреча президентов Трампа и Путина. Главная тема — поиск путей урегулирования конфликта на Украине. США надеются на значимый прогресс в переговорах лидеров двух держав. В Кремле поддержали выбор Аляски для саммита. А вот Зеленский на него не приглашён. Трамп назвал встречу шагом к мирному разрешению кризиса на Украине.

