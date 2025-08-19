«На словах пообещают»: Политолог раскрыл, обеспечат ли США безопасность Зеленского в случае мира
Политолог Ордуханян: США обеспечат безопасность Зеленского после завершения СВО
Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua
В переговорах с США ключевым для Владимира Зеленского является вопрос личной безопасности, уверен американист Рафаэль Ордуханян. По его словам, глава киевского режима прекрасно осознаёт, что ему не простят ни потери территорий, ни сотни тысяч гробов с фронта.
На Украине обязательно найдутся силы, которые поднимут эти вопросы, а среди диаспоры могут появиться люди, преследующие Зеленского. Поэтому, по мнению политолога, США постараются обеспечить личную безопасность экс-комика и его семьи в случае согласия на завершение конфликта.
«Вероятно, на словах Зеленскому пообещают, что он сможет где-то спокойно дожить, предоставят охрану и разрешат оставить наворованные миллиарды», — отметил собеседник «Ридуса».
По его словам, Россия, вероятно, тоже не станет преследовать Зеленского юридически. В целом сторонам потребуется некий компромисс, который поможет спасти сотни тысяч жизней.
Напомним, 18 августа в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В какой-то момент президент США приостановил беседу, чтобы созвониться с Владимиром Путиным и сообщить ему о результатах переговоров. Их беседа носила конструктивный и откровенный характер. После переговоров в Белом доме Трамп заявил о начале подготовки ко встрече между Путиным и Зеленским, который уже подчеркнул, что Украина не настаивает на перемирии для переговоров с Россией.