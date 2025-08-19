В переговорах с США ключевым для Владимира Зеленского является вопрос личной безопасности, уверен американист Рафаэль Ордуханян. По его словам, глава киевского режима прекрасно осознаёт, что ему не простят ни потери территорий, ни сотни тысяч гробов с фронта.

На Украине обязательно найдутся силы, которые поднимут эти вопросы, а среди диаспоры могут появиться люди, преследующие Зеленского. Поэтому, по мнению политолога, США постараются обеспечить личную безопасность экс-комика и его семьи в случае согласия на завершение конфликта.

«Вероятно, на словах Зеленскому пообещают, что он сможет где-то спокойно дожить, предоставят охрану и разрешат оставить наворованные миллиарды», — отметил собеседник «Ридуса».