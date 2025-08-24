Суд приравнял обвинение украинцу за диверсию на «Северных потоках» к более суровой статье

В Италии приравняли к статье о терроризме обвинения, предъявленные гражданину Украины Сергею Кузнецову, которого арестовали по немецкому ордеру в связи с предполагаемой причастностью к подрыву «Северных потоков». Как сообщает издание il Fatto Quotidiano со ссылкой на судебные материалы, немецкая квалификация «Антиконституционная диверсия» в Италии трактуется как «Террористический акт с применением взрывчатых средств» (статья 280 бис УК) с отягчающими обстоятельствами по статье 434 УК.

Кузнецов, на которого Генпрокуратура Германии выдала ордер 18 августа, должен быть экстрадирован в ФРГ для следствия и суда. По словам его адвоката Луки Монтебелли, решение о передаче его представителям немецкой стороны ожидается 3 сентября на заседании суда Болоньи, с возможностью обжалования в высших инстанциях. Для экстрадиции также потребуется согласие Минюста, контакты по этому вопросу уже ведутся, добавляет итальянская газета.