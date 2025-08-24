Мессенджер MAX
24 августа, 08:20

Суд приравнял обвинение украинцу за диверсию на «Северных потоках» к более суровой статье

Il FQ: Обвинения в подрыве Северных потоков приравняли в Италии к терроризму

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phanphen Kaewwann

В Италии приравняли к статье о терроризме обвинения, предъявленные гражданину Украины Сергею Кузнецову, которого арестовали по немецкому ордеру в связи с предполагаемой причастностью к подрыву «Северных потоков». Как сообщает издание il Fatto Quotidiano со ссылкой на судебные материалы, немецкая квалификация «Антиконституционная диверсия» в Италии трактуется как «Террористический акт с применением взрывчатых средств» (статья 280 бис УК) с отягчающими обстоятельствами по статье 434 УК.

Кузнецов, на которого Генпрокуратура Германии выдала ордер 18 августа, должен быть экстрадирован в ФРГ для следствия и суда. По словам его адвоката Луки Монтебелли, решение о передаче его представителям немецкой стороны ожидается 3 сентября на заседании суда Болоньи, с возможностью обжалования в высших инстанциях. Для экстрадиции также потребуется согласие Минюста, контакты по этому вопросу уже ведутся, добавляет итальянская газета.

Ранее итальянский суд оставил Кузнецова под стражей. Он отрицает причастность к инциденту и отказался от добровольной выдачи Германии.

Напомним, 26 сентября 2022 года газопроводы «Северный поток» были выведены из строя в результате взрывов. Российской Федерации было отказано в доступе к расследованию происшествия. В ходе следственных действий Германия озвучила гипотезу о вовлечённости некоего украинского аквалангиста. Тем не менее, президент России Владимир Путин указал на причастность американских спецслужб к организации взрывов, подчеркнув, что Евросоюз располагает всей необходимой информацией о настоящих исполнителях. 21 августа поступили сообщения об аресте в Италии гражданина Украины, которого считают потенциальным исполнителем подрывов. Задержанным оказался 49-летний Сергей Кузнецов, у которого в ходе обысков было найдено два паспорта.

Ольга Сливченко
