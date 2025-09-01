Птицы, звери, рептилии, слоны, носороги, крупный, мелкий рогатый скот — все они способны заметить катастрофу за некоторое время до того, как та начнётся. Землетрясения, цунами, даже аварии на АЭС — удивительно, не правда ли? Животные — настоящие супергерои со сверхспособностями. Или же они волшебные. Чем они меньше, тем тоньше чувствуют. Расскажем в материале все подробности, как на чувства животных смотрят магия и наука.

Шестое чувство у животных: эзотерика и мистика

Животные — природные экстрасенсы? Они могут видеть домовых и прочих духов. Посмотрите на кошку хотя бы. Фото © «Шедеврум»

Люди отличаются от животных. У нас есть высокоуровневая логика и то, что принято называть «сознанием» или «разумом». Мы узнаём себя в зеркале, как и слоны. Коты, кстати, не узнают. Но всё равно, до нашей цивилизации далеко даже слонам и крысам. Животные, в отличие от людей, не утратили свою первозданную связь с природой и тонкими пластами реальности. Например, чувствуют тончайшие изменения в энергетике места. Природные экстрасенсы, они видят духов и сущностей. В русской традиции это знаменитая дружба кошки с домовым. У коренных народов Сибири есть поверье, что к каждому животному приставлены духи-покровители, или тотемные предки. Они предупреждают зверей, птиц и рептилий об опасности. Шаманы давно используют животных в своей практике — по их поведению можно предсказать многие перемены, начиная с погоды.

Но не только традиционные маги, шаманы, анкалыты заметили связь животных с высшими силами. В современной эзотерической традиции способности мохнатых экстрасенсов тоже ценят. И объясняют по-своему. Все животные, в особенности дикие, живут в ноосфере, или в Хрониках Акаши. Хроники — это единое информационное поле мира, глобальная «база данных» всей Вселенной. Там хранятся все события, мысли и эмоции прошлого, настоящего и будущего. Путь души по Вселенной описан именно там. Надеемся, что Хроники Акаши не используют язык программирования SQL. Он уязвим к хакерским атакам класса SQL Injection.

Вследствие прямого нахождения в Хрониках Акаши, одновременно в прошлом, настоящем и будущем, животные погружены в свою кармическую память. Предков у них миллиарды, корни уходят во времена, когда все мы были просто сгустками аминокислот, и все пережили какие-то катастрофы. Кармическая память — вот что помогает животным предсказывать будущее. Они берут из ноосферы то, что уже было и ещё будет. А если Вселенная действительно покоится на спине огромной черепахи, или на трёх китах, животные могут получать информацию от своего повелителя. О наводнениях и цунами зверей предупреждают морские божества. Кошки — отдельная история. Они видят призраков и тех, кто может путешествовать между миром живых и миром мёртвых. Такие дела.

Животное предчувствие: взгляд науки

Животные — экстрасенсы, но скорее в физическом смысле. Типа у них все чувства — это «экстра». Фото © «Шедеврум»

Наука ставит гипотезы, тысячи раз их перепроверяет, превращает в теории — и весь этот корпус понятий последовательно доказывает путём эксперимента. Порой на две полноценные теории целая тысяча экспериментов уходит. Зато так наука получает своё сокровище, главную ценность: точные, проверенные данные. Их принято называть «фактами». И вот какие факты о сверхсильных чувствах животных знает наука.

Главное преимущество животных — это высокая чувствительность к физическим и химическим сигналам окружающей среды. Они ощущают даже самые маленькие сейсмические толчки. Некоторые могут воспринимать ультразвук, инфразвук. Ультрафиолет могут воспринимать, инфракрасный, это если говорить о цветах. В случае землетрясений чувствуют упругие P-волны и форшоки. Это разные виды «тряски», которые человек заметить не в состоянии. Животные чувствуют изменения в магнитном поле Земли. Их нюх легендарен. Ведутся споры о том, могут ли животные понюхать радиоактивный газ, радон. Его выделяет грунт, когда в земной коре происходят какие-то перемены. Перепады давления, статическое электричество, химический состав грунтовых вод — это всё разные животные постоянно мониторят. Дальше расскажем просто парочку интересных научных фактов.

Чем меньше животное — тем раньше всё узнает. Это правда?

В целом да, но не совсем так. Крысы и змеи чувствуют беду раньше, но не только из-за размера. Они просто ближе к земле. Какие-то колебания поверхности планеты человек и собака не почувствуют — волна загасится об их тела. Змея и крыса — наоборот. Крыса всё узнает от своих коротеньких лапок, а змея буквально кожей ощутит: что-то не так, пора валить.

За сколько часов (или дней) разные животные предчувствуют катастрофы

Есть целая таблица, это специально измеряют разные учёные. Потому что предчувствовать катастрофу можно в том числе и при помощи животных. Фото © «Шедеврум»

Есть целый хит-парад. Мыши с крысами и, возможно, кротами, слепышами и голыми землекопами чувствуют землетрясение за 10–15 дней. По вибрациям и газам в норах. Но две недели! Можно целый город эвакуировать за это время. Ящерицы и змеи — от 1 до 10 дней. Тут точно зависит от размера, чем меньше, тем раньше. И это только тактильная чувствительность, рептилии не обладают высокоразвитым мозгом. А вот птицы, например, фазаны или курицы, это уже потомки динозавров, они чувствуют магнитное поле и давление, предскажут катастрофу за три дня. Коровки или овечки ощущают толчки магнитудой 0,4. Человек не способен такое заметить, а стада КРС и МРС начинают сильно активничать за сутки (!). Собака от упругих P-волн начнёт беситься за несколько часов до землетрясения. Кошка — тоже, а ещё ультразвук услышит, это тот, который очень высокий. Слоны почувствуют цунами за час по инфразвуку, это который низкий. Мы чувствуем такой телом, они — ушами.