Гособвинение запросило для убийц байкера Ковалёва до 17 лет колонии

Гособвинение запросило для шестерых обвиняемых в убийстве байкера Кирилла Ковалёва на парковке в Люблине сроки от 9,5 до 17 лет строгого режима. О ходе судебного процесса сообщил корреспондент «Известий» из зала Московского городского суда.

Самый строгий приговор — 17 лет колонии — прокурор потребовал для Шахина Аббасова. Для Низами и Бахтияра Аббасовых обвинение попросило назначить по 9,5 года строгого режима, тогда как Шохрату Аббасову грозит 14 лет заключения. В отношении Иссахана Аббасова прозвучало требование о 16 годах колонии, а для Нахида Гусейнова прокурор запросил 10 лет строгого режима.