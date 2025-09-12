Фёдора Смолова вызвали на допрос в полицию
Фёдор Смолов. Обложка © РИА Новости / Виталий Тимкив
В пятницу, 12 сентября, футболиста Фёдора Смолова вызвали на допрос в полицию. В отделение также приехал мужчина, которому спортсмен сломал челюсть во время драки. Его сопровождал юрист, сообщает RT со ссылкой на источник в окружении пострадавшего.
Собеседник издания уточнил, что никто не хочет отправлять Смолова в тюрьму, однако он якобы не хочет решать вопрос с пострадавшим. Потерпевшего, в частности, не устроили извинения со стороны футболиста. Мужчина настаивает на компенсации.
«Пострадавший не кровожадный человек, спокойный и адекватный. Смолов мог бы лично прийти к семье, извиниться и договориться с самим пострадавшим о компенсации и с теми, кого оклеветал. Но нет, корона Фёдору не позволяет этого. Может, он и нормальный человек, но лично решать вопрос с пострадавшим не хочет. Все извинения ранее были какими-то общими словами, без упоминания пострадавшего. Всё в руках Фёдора», — отметил источник.
Напомним, в мае Фёдор Смолов избил двух мужчин в «Кофемании» на Никитской улице. Кадры драки появились спустя два месяца. По некоторым данным, сперва запись пытались использовать, чтобы шантажировать спортсмена, но тот не поддался и обратился в полицию. В сентябре против Смолова возбудили уголовное дело, теперь ему может грозить три года колонии. Тем не менее футболиста отпустили под обязательство о явке. Участник драки со Смоловым уже высказался об уголовном деле.