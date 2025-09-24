Интервидение
24 сентября, 13:48

Росавиация ввела ограничения в аэропорту Сочи

Обложка © Life.ru

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на выполнение авиарейсов. Об этом проинформировала пресс-служба Росавиации. По словам представителей ведомства, данная мера связана с необходимостью гарантировать безопасность воздушного движения.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — уточнили в Росавиации.

Как ранее сообщал Life.ru, на курортах Сочи и Сириуса была объявлена экстренная эвакуация из-за информации об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с украинской стороны. Также тревога была введена в Новороссийске в связи с сообщениями об атаках украинских безэкипажных катеров (БЭК) и БПЛА. На текущий момент подтверждена гибель трёх человек, ещё восемь получили ранения, среди пострадавших есть несовершеннолетний. В Новороссийске введён режим чрезвычайной ситуации. Тревога также была объявлена в Анапе и Геленджике.

