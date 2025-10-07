Кандидат военных наук, полковник запаса Сергей Суворов заявил о способности российских систем противовоздушной обороны эффективно противостоять американским крылатым ракетам «Томагавк» в случае их поставки Украине. Соответствующее заявление он сделал в беседе с корреспондентом «Постньюс».

«Ракета имеет мощную боевую часть и опасна тем, что может улететь дальше, чем нынешние беспилотники. Перелома в войне из-за неё не будет. ПВО, которая способна бороться с таким оружием, появилась, может быть, даже ещё раньше, чем эти самые «Томагавки», — заявил полковник.

Суворов подчеркнул, что появление таких ракет не сможет кардинально изменить ситуацию на фронте, но приведёт к дальнейшему затягиванию конфликта. Он также отметил противоречивость политики Вашингтона, который продолжает военные поставки Киеву, одновременно заявляя о необходимости мирных переговоров.