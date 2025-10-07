«Перелома в войне не будет»: Полковник заявил о готовности российской ПВО к перехвату «Томагавков»
Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / mrivserg
Кандидат военных наук, полковник запаса Сергей Суворов заявил о способности российских систем противовоздушной обороны эффективно противостоять американским крылатым ракетам «Томагавк» в случае их поставки Украине. Соответствующее заявление он сделал в беседе с корреспондентом «Постньюс».
«Ракета имеет мощную боевую часть и опасна тем, что может улететь дальше, чем нынешние беспилотники. Перелома в войне из-за неё не будет. ПВО, которая способна бороться с таким оружием, появилась, может быть, даже ещё раньше, чем эти самые «Томагавки», — заявил полковник.
Суворов подчеркнул, что появление таких ракет не сможет кардинально изменить ситуацию на фронте, но приведёт к дальнейшему затягиванию конфликта. Он также отметил противоречивость политики Вашингтона, который продолжает военные поставки Киеву, одновременно заявляя о необходимости мирных переговоров.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о том, что был близок к решению о поставке крылатых ракет «Томагавк» Украине, но выразил опасения по поводу возможной утраты Вашингтоном контроля над использованием этого оружия. При этом Владимир Зеленский продолжает настаивать на передаче ракет, тогда как Владимир Путин предупредил о неизбежных последствиях для США в случае такой поставки. Американский Институт изучения войны (ISW) уже проанализировал потенциальный радиус действия «Томагавков», опубликовав карту возможных целей на российской территории. Одновременно отмечается, что Трамп никогда не давал Киеву официальных гарантий относительно поставок этих ракет, ограничиваясь лишь обсуждением данной темы с акцентом на риски потери контроля над вооружениями.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.