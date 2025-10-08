«Вполне сбиваемое»: Военный эксперт оценил потенциал американских «Томагавков» на Украине

Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совфеда по международным делам, заявил, что Россия даст «однозначный ответ» в случае, если США поставят Киеву крылатые ракеты «Томагавк». По его словам, последствия могут затронуть не только Украину.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» пояснил, что «Томагавк» — это ракета морского базирования, применяемая на американских крейсерах и эсминцах класса «Арли Берк», а также на подводных лодках. Дальность полёта составляет до 2,5 тысячи километров, скорость — звуковая.

«Это серьёзное оружие, но вполне сбиваемое, поэтому оно не повлияет на спецоперацию в стратегическом плане. Однако это шаг к эскалации и втягиванию США в конфликт», — подчеркнул специалист.

При этом Дандыкин выразил сомнение, что Вашингтон действительно решится на передачу такого оружия, напомнив о неудачах с поставками танков Abrams и ракет ATACMS. По его словам, даже если «Томагавки» отправят, российская армия сможет уничтожать их ещё на подходе, как это сейчас происходит с системами HIMARS.