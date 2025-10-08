«Вполне сбиваемое»: Военный эксперт оценил потенциал американских «Томагавков» на Украине
Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совфеда по международным делам, заявил, что Россия даст «однозначный ответ» в случае, если США поставят Киеву крылатые ракеты «Томагавк». По его словам, последствия могут затронуть не только Украину.
Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» пояснил, что «Томагавк» — это ракета морского базирования, применяемая на американских крейсерах и эсминцах класса «Арли Берк», а также на подводных лодках. Дальность полёта составляет до 2,5 тысячи километров, скорость — звуковая.
«Это серьёзное оружие, но вполне сбиваемое, поэтому оно не повлияет на спецоперацию в стратегическом плане. Однако это шаг к эскалации и втягиванию США в конфликт», — подчеркнул специалист.
При этом Дандыкин выразил сомнение, что Вашингтон действительно решится на передачу такого оружия, напомнив о неудачах с поставками танков Abrams и ракет ATACMS. По его словам, даже если «Томагавки» отправят, российская армия сможет уничтожать их ещё на подходе, как это сейчас происходит с системами HIMARS.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что был близок к решению о поставке крылатых ракет «Томагавк» Украине, но выразил опасения по поводу возможной утраты Вашингтоном контроля над использованием этого оружия. При этом Владимир Зеленский продолжает настаивать на передаче ракет, тогда как Владимир Путин предупредил о неизбежных последствиях для США в случае такой поставки. Американский Институт изучения войны (ISW) уже проанализировал потенциальный радиус действия «Томагавков», опубликовав карту возможных целей на российской территории. Позднее стало известно, что Вашингтон может передать Киеву крылатые ракеты, но без права на их использование. Такой шаг США рассматривают скорее как инструмент давления на Москву.
