Осенние Деды: Славянский день памяти предков. Какие у него традиции и где сейчас празднуют?

У славян было множество весёлых обычаев, которые в большинстве своём не сохранились, потому что силами Владимира Святого вся Древняя Русь приняла христианство в 988 году. После данного события языческие рудименты какое-то время сохранялись, многие православные святые стали для язычников заменять местных богов, но в Центральной России каноническое церковное христианство победило — и от прошлых обрядов осталось, пожалуй, только два следа: сжигание чего-либо на Масленицу и праздник на Ивана Купала. Но есть ещё один памятный славянский день, о котором неплохо бы знать. В материале — Осенние Деды.

Когда будут Осенние Деды в 2025 году

Осенние Деды в 2025 году пройдут в ноябре. Это традиционный праздник, который с нами ещё с древних славянских времён. Фото © «Шедеврум»

Осенние Деды праздновались нашими славянскими предками в начале ноября. Традиционных календарей тогда не было, но это был праздник, который приходился на первую ноябрьскую ночь с субботы на воскресенье. Иногда праздновали отдельно Дедов в ночь с пятницы на субботу и Бабушек в ночь с субботы на воскресенье. Правда, в стародавние времена не было ни пятниц, ни суббот, ни воскресений. Пришествие Осенних Дедов, скорее всего, определяли по погоде и состоянию урожая. Но в 2025 году Осенние Деды проходят 2 ноября.

Традиции славян на Осенние Деды

Осенние Деды 2 ноября — какие традиции были у славян на этот праздник? Фото © «Шедеврум»

Осенние Деды появляются в обрядовой традиции восточных славян. Те племена, которые в будущем стали украинцами, белорусами и русскими, отмечали их даже после принятия христианства. И у славян было множество презанятнейших обычаев на праздник памяти предков. Во-первых, после смерти душа человека никуда не уходила. Во-вторых — нужно было готовить ужин. В-третьих — души могли быть настроены враждебно. Подробности — далее.

Поминальный ужин на Осенние Деды

Ужин на Осенние Деды включал в себя кутью, медовую воду, блины и овсяный кисель. Фото © northernfable.ru

На Осенние Деды было принято готовить богатое угощение. Богатое в понимании крестьян славянских земель, конечно. Подслащённая мёдом вода, сыта. Каша из всего, что есть питательного в окрестностях, иногда с добавлением мёда, — это кутья. Редко – овсяный кисель. А если вы были «при бабках», то готовили блины. Оказывается, они функционировали как праздничное блюдо не только на Масленицу.

Обряды почитания предков на Осенние Деды

Предки на Осенние Деды тоже без дела не сидели. В мире славян ничего не пропадало зря. Фото © «Шедеврум»

В мире языческих славян душа человека из нашего мира никуда не уходила после его смерти. Она продолжала существовать где-то параллельно с физическим миром. И как раз на Осенние Деды истончалась граница между мирами — и души предков сидели с живыми за одним столом. Для того чтобы пригласить их домой, открывали двери, открывали окна и вывешивали полотенце, чтобы души могли умыться. После трапезы еду нельзя было убирать. Её оставляли на ночь, чтобы предки полакомились. Такое славянское «дед доест».

Как на Осенние Деды защищались от незванных душ

Праздник Осенние Деды нёс с собой небольшую опасность. Не каждая душа приходила в ту ночь по адресу. Были просто заблудшие, были и те, кто, например, вымер всем своим родом и на Осенние Деды ходил хулиганить в нормальные, живые семьи. Для этого праздник проходил по определённому обряду. Главой семьи зажигалась в полной тишине лучина, чтобы путь к дому смогли найти только родные души. Количество блюд должно было быть строго нечётным — на чётное могут прийти «заблудшие» души.

Где сейчас сохранилась традиция праздника Осенние Деды

Осенние Деды в 2025 году празднуют в одной небольшой, но прекрасной славянской стране. Фото © northernfable.ru

Осенние Деды сейчас являются государственным праздником в Беларуси. Вернее, официально это День памяти. Отмечают его с 1998 года. Но в народе праздник называют Восеньскiя Дзяды, или же Осенние Деды. Именно в Беларуси обычай Осенних Дедов сохранился в наибольшей степени. Обряд празднования описал польский поэт Адам Мицкевич в романтической поэме «Дзяды». В XIX веке Польша была частью Российской империи, поэтому Мицкевич мог свободно путешествовать по территориям нынешней Беларуси.