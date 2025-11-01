Военкор назвал сроки взятия Покровска, где тысячи ВСУшников погибают в «котле»

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что российские войска могут взять Красноармейск (украинское название — Покровск) и прилегающую агломерацию в уже ноябре 2025 года. Прогнозом он поделился в своём Telegram-канале.

«Судя по динамике, в ноябре 2025 года агломерация вернется в состав РФ», — написал Котенок.

Он отметил, что в Красноармейске сохраняется «туман войны», что означает отсутствие достоверной информации о текущей обстановке на поле боя и нестабильную связь. Военкор подчеркнул, что в городе продолжаются ожесточенные бои малых групп военных, что приводит к большим потерям.

