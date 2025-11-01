Военкор назвал сроки взятия Покровска, где тысячи ВСУшников погибают в «котле»
Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что российские войска могут взять Красноармейск (украинское название — Покровск) и прилегающую агломерацию в уже ноябре 2025 года. Прогнозом он поделился в своём Telegram-канале.
«Судя по динамике, в ноябре 2025 года агломерация вернется в состав РФ», — написал Котенок.
Он отметил, что в Красноармейске сохраняется «туман войны», что означает отсутствие достоверной информации о текущей обстановке на поле боя и нестабильную связь. Военкор подчеркнул, что в городе продолжаются ожесточенные бои малых групп военных, что приводит к большим потерям.
Напомним, что в «котле» в районе Красноармейска сейчас находятся около 5 тысяч украинских солдат. Президент РФ Владимир Путин предложил сформировать безопасный «коридор», чтобы работники СМИ могли попасть в город и рассказать об обстановке там, но Киев это запретил. Владимир Зеленский не видит никакого «котла», но говорит, что 170 тысяч российских солдат находятся вокруг сил ВСУ. Украинские военные более 20 раз пытались прорваться из окружения. Элитных «соколов Буданова*» взорвали с вертолётом после посадки под Покровском. Минобороны раскрыло детали.
* Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.