Обвиняемая в убийстве сына мать из Балашихи отказалась от суицида ради домашних кошек

Елена Цуцкова, которая отрубила голову собственному сыну в подмосковной Балашихе, намеревалась совершить суицид сразу после произошедшего, но в последний момент отказалась, сообщили источники «Базы». По данным издания, у 31-летней женщины обнаружили свежие раны, однако она осталась жива.

Как женщина объяснила следователям, она решила не лишать себя жизни, потому что переживала за судьбу своих четырёх кошек. Родственники ранее утверждали, что задержанная была чрезвычайно привязана к домашним животным и уделяла им больше внимания, чем детям. В соцсетях она часто публиковала рисунки и изображения с котами.

На допросе присутствовал психиатр: у Елены диагностирована шизофрения. В ближайшее время суд решит вопрос о мере пресечения.

Пока идёт следствие, бабушка погибшего мальчика оформляет опеку над его сестрой и готовится к похоронам.