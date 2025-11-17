Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
17 ноября, 12:37

Обвиняемая в убийстве сына мать из Балашихи отказалась от суицида ради домашних кошек

Елена Цуцкова и её бывший муж — отец убитого ребёнка. Обложка © SHOT

Елена Цуцкова, которая отрубила голову собственному сыну в подмосковной Балашихе, намеревалась совершить суицид сразу после произошедшего, но в последний момент отказалась, сообщили источники «Базы». По данным издания, у 31-летней женщины обнаружили свежие раны, однако она осталась жива.

Как женщина объяснила следователям, она решила не лишать себя жизни, потому что переживала за судьбу своих четырёх кошек. Родственники ранее утверждали, что задержанная была чрезвычайно привязана к домашним животным и уделяла им больше внимания, чем детям. В соцсетях она часто публиковала рисунки и изображения с котами.

На допросе присутствовал психиатр: у Елены диагностирована шизофрения. В ближайшее время суд решит вопрос о мере пресечения.

Пока идёт следствие, бабушка погибшего мальчика оформляет опеку над его сестрой и готовится к похоронам.

Напомним, 16 ноября в Москве в Гольяновском пруду в рюкзаке найдена отрезанная голова ребёнка. В то же день в квартире в Балашихе нашли и остальное тело. В убийстве подозревают 31-летнююю мать мальчика Елену Цуцкову, которая считала себя ведьмой и «проводником между мирами». Подозреваемая задержана. Она состояла на учёте у психиатра и была наркозависимой.

