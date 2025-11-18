В деле пропажи семьи Усольцевых обнаружили загадочную «собачью зацепку»

Корги обладают развитыми пастушьими инстинктами и способны брать след для вывода людей к безопасности, заявил президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский, указав на загадочную деталь в деле пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых. Он подчеркнул, что многие ошибочно считают эту породу декоративной, хотя корги исторически относятся к группе овчарок и использовались для выпаса коров.

По словам эксперта, эти собаки не боятся непогоды, снега или ветра, оставаясь полностью работоспособными. Единственным ограничением является глубокий снег, который создаёт трудности из-за коротких лап животного. Он добавил, что если собака социализирована, часто гуляет и общается с семьёй, её можно привлекать к поисковым операциям.

Корги обладают прекрасным обонянием, способны взять след и вывести людей, что практически исключает вероятность их собственного исчезновения. Для реализации этих качеств необходимо минимальное обучение и доверие к собаке.

«В данном случае были и горная местность, и обрывы. Могла быть какая-то трагедия. Но не нашли ни вещей, ни останков. Даже если, предположим, там была стая волков, ещё кто-то, то останки были бы какие-то. Поэтому загадочная история», — заключил собеседник «Ленты.ру».