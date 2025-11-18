Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
18 ноября, 12:35

Слуцкий: Было бы хорошо, если бы Зеленский сбежал с Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

В Госдуме отреагировали на сбежавшую украинскую власть и Владимира Зеленского, который решил приехать в Турцию, чтобы якобы активизировать переговоры с Россией. Депутат Леонид Слуцкий рассказал корреспонденту Life.ru, что Москва готова к любым встречам.

Слуцкий поговорил с Life.ru. Видео © Life.ru

«Мы к любым переговорам готовы, если на них реально готова украинская сторона. Посмотрим. С нашей стороны — профессиональная делегация во главе с [помощником президента России Владимиром] Мединским», заявил Слуцкий.

Депутат также отметил, что киевская власть, которая разбрелась по всей планете, кроме Украины, пока всё-таки остаётся на территории Незалежной.

«Публика типа Зеленского если бы сбежала с Украины, было бы хорошо», заключил Слуцкий.

Напомним, что Зеленский завтра собирается лететь в Турцию, чтобы «активизировать» мирные переговоры с Россией. СМИ сообщали, что в то же время туда отправится и помощник американского президента Стив Уиткофф. Кстати, за границей киевский главарь может встретиться и со своим «кошельком» Миндичем, который буквально стал «звездой» последних дней.

Расследование по делу Миндича уже получило статус одного из крупнейших коррупционных скандалов последних лет — с обысками, изъятыми миллионами и бегством ключевых фигурантов за границу. Так, сам Миндич сбежал из страны прямо перед началом обысков, с чем ему помог лично Зеленский. В итоге рейтинг главаря киевского режима за неделю обрушился на 40%. А в Европе подумывают отказаться от финансирования Украины из-за коррупционного скандала.

Наталья Афонина
