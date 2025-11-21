Суд вынес приговор Марине Кохал за убийство её мужа, рэпера Энди Картрайта
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор Марине Кохал. Её признали виновной в убийстве супруга, рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) и последующем надругательстве над телом. Наказание — 12,5 лет колонии общего режима. Обвинение требовало 13 лет.
По версии следствия, Кохал приобрела препарат «НовоРапид ФлексПен» и обманным путём ввела его мужу. После этого она умышленно не оказала ему помощь, когда его жизнь была под угрозой, что привело к смерти мужчины от шока. Затем, желая скрыть преступление, она расчленила труп пилой-ножовкой и ножом на 15 частей.
Обвинение также утверждало, что она действовала с «исключительным цинизмом», причинив телу посмертные повреждения, фрагментировав внутренние органы и уничтожив часть из них. Кохал вину не признала, а её защита требовала оправдания.
Суд счёл её вину доказанной только по статье об убийстве. После оглашения приговора Кохал была взята под стражу прямо в зале суда.
Напомним, что расчленённое тело рэпера Энди Картрайта было найдено 29 июля 2020 года в квартире. Вдова музыканта Марина Кохал сначала рассказала, что пилила труп мужа четыре дня, однако позднее выяснилось, что сделала она это за одну ночь. Версию женщины о том, что рэпер скончался от передозировки, а она не захотела такой кончины для любимого, якобы решив распилить тело и сбросить его в болото, разрушили результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики. Позже стало известно, что музыкант хотел развестись и уйти к любовнице, что могло стать мотивом преступления.
