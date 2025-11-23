Россия и США
22 ноября, 23:51

Директор крымского сафари-парка Зубков вернулся к работе после нападения льва

Олег Зубков. Обложка © olegzubkov.blogspot

Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, сообщил о завершении реабилитационного периода и возвращении к профессиональной деятельности. Во время общения с РИА «Новости» он подтвердил полное восстановление работоспособности.

«Всё хорошо. Работаю полноценно. Голос полностью восстановился. Есть маленькие нюансы, но ничего, живём, работаем дальше», — сообщил собеседник агентства.

Напомним, что в июне текущего года Зубков подвергся нападению льва на территории сафари-парка. После оказания медицинской помощи в крымских медучреждениях пострадавшего транспортировали в краснодарскую больницу для продолжения лечения. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное производство по факту нарушений требований охраны труда, повлёкших тяжкий вред здоровью.

Как ранее пояснял сам Зубков, инцидент произошёл из-за его приближения к хищнику во время приёма пищи животным. Резкий звук захлопывающейся двери спровоцировал нападение 250-килограммового льва, который вцепился в шею мужчины. После проведения серии операционных вмешательств директор сафари-парка был выписан из медицинского учреждения и смог вернуться в Крым.

Недавно на Мальдивах, в районе острова Тодду, акула напала на 15-летнюю российскую туристку во время подводной экскурсии. Инцидент произошёл, когда школьница вместе с матерью занималась снорклингом в местах обитания мантов и акул-нянек.

Виталий Приходько
  • Новости
  • Происшествия
  • Крым, Республика
