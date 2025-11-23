Директор крымского сафари-парка Зубков вернулся к работе после нападения льва

Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, сообщил о завершении реабилитационного периода и возвращении к профессиональной деятельности. Во время общения с РИА «Новости» он подтвердил полное восстановление работоспособности.

«Всё хорошо. Работаю полноценно. Голос полностью восстановился. Есть маленькие нюансы, но ничего, живём, работаем дальше», — сообщил собеседник агентства.