Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 14:43

Политолог объяснил, почему Трамп форсирует подписание плана по Украине

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

После публикации плана завершения конфликта на Украине Владимир Зеленский в экстренном обращении констатировал, что Незалежная переживает самый тяжёлый момент своей новейшей истории и оказалась перед унизительной дилеммой, выбирая между сохранением лица и дальнейшей поддержкой Запада.

Причиной такого заявления стало давление администрации Дональда Трампа с целью скорейшего подписания плана, предусматривающего серьёзные уступки. Однако активность Вашингтона вызвана не заботой о Киеве, а осознанием поражения Украины, уверен политолог Данила Гуреев. Кроме того, президенту США необходима «галочка» о завершении конфликта.

Трамп заявил, что мирный план урегулирования не является окончательным
Трамп заявил, что мирный план урегулирования не является окончательным

«Мы сами видим, что американцы очень хотят как можно быстрейшего заключения мирных соглашений», — подчеркнул эксперт в интервью «Царьграду».

Путин заявил, что получил план Трампа по Украине, состоящий из 28 пунктов
Путин заявил, что получил план Трампа по Украине, состоящий из 28 пунктов

Напомним, ранее Доанльд Трамп одобрил мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. Документ, в частности, включает отмену антироссийских санкций. При этом президент США объявил о дедлайне для Украины по мирному плану. На этом фоне Владимир Зелеснкий заявил о «тяжёлом выборе» Украины. Однако он хочет переписать план Трампа вместе с лидерами ЕС.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar