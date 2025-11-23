После публикации плана завершения конфликта на Украине Владимир Зеленский в экстренном обращении констатировал, что Незалежная переживает самый тяжёлый момент своей новейшей истории и оказалась перед унизительной дилеммой, выбирая между сохранением лица и дальнейшей поддержкой Запада.

Причиной такого заявления стало давление администрации Дональда Трампа с целью скорейшего подписания плана, предусматривающего серьёзные уступки. Однако активность Вашингтона вызвана не заботой о Киеве, а осознанием поражения Украины, уверен политолог Данила Гуреев. Кроме того, президенту США необходима «галочка» о завершении конфликта.