Политолог объяснил, почему Трамп форсирует подписание плана по Украине
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
После публикации плана завершения конфликта на Украине Владимир Зеленский в экстренном обращении констатировал, что Незалежная переживает самый тяжёлый момент своей новейшей истории и оказалась перед унизительной дилеммой, выбирая между сохранением лица и дальнейшей поддержкой Запада.
Причиной такого заявления стало давление администрации Дональда Трампа с целью скорейшего подписания плана, предусматривающего серьёзные уступки. Однако активность Вашингтона вызвана не заботой о Киеве, а осознанием поражения Украины, уверен политолог Данила Гуреев. Кроме того, президенту США необходима «галочка» о завершении конфликта.
«Мы сами видим, что американцы очень хотят как можно быстрейшего заключения мирных соглашений», — подчеркнул эксперт в интервью «Царьграду».
Напомним, ранее Доанльд Трамп одобрил мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. Документ, в частности, включает отмену антироссийских санкций. При этом президент США объявил о дедлайне для Украины по мирному плану. На этом фоне Владимир Зелеснкий заявил о «тяжёлом выборе» Украины. Однако он хочет переписать план Трампа вместе с лидерами ЕС.