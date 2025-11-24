Косачёв: Запад «кинул» Украину, петля затягивается

Украина оказалась в практически безвыходном положении и не способна продолжать боевые действия без западной поддержки, которой киевский режим уже лишился. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в телеграм-канале.

«Украина не может выдержать продолжения боевых действий без консолидированной внешней поддержки Запада, которой у неё больше нет. Но она и не готова к переговорам, потому что вести их придётся с позиций проигравшей стороны, а не победителя. Плюс коррупционные провалы, петля затягивается», — написал он.

Косачёв также представил свою оценку текущей международной диспозиции: по его словам, США считают конфликт бесперспективным и настаивают на начале переговоров, Россия готова как к диалогу, так и к их срыву, а Евросоюз, напротив, заинтересован в затягивании конфликта. При этом Украина, по мнению сенатора, оказалась «кинутой» и теперь мечется в тисках, не имея ни ресурсов для продолжения боёв, ни политической воли для переговоров.