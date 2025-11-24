Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
24 ноября, 11:46

Косачёв: Запад «кинул» Украину, петля затягивается

Константин Косачёв. Обложка © ТАСС / POOL / Кристина Кормилицына

Украина оказалась в практически безвыходном положении и не способна продолжать боевые действия без западной поддержки, которой киевский режим уже лишился. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в телеграм-канале.

«Украина не может выдержать продолжения боевых действий без консолидированной внешней поддержки Запада, которой у неё больше нет. Но она и не готова к переговорам, потому что вести их придётся с позиций проигравшей стороны, а не победителя. Плюс коррупционные провалы, петля затягивается»,написал он.

Косачёв также представил свою оценку текущей международной диспозиции: по его словам, США считают конфликт бесперспективным и настаивают на начале переговоров, Россия готова как к диалогу, так и к их срыву, а Евросоюз, напротив, заинтересован в затягивании конфликта. При этом Украина, по мнению сенатора, оказалась «кинутой» и теперь мечется в тисках, не имея ни ресурсов для продолжения боёв, ни политической воли для переговоров.

Мирный план Европы по Украине сочли «бредовым контрпредложением»
Ранее президент США Дональд Трамп одобрил 28-пунктовый мирный план по урегулированию конфликта, включающий отмену антироссийских санкций, и установил для Киева чёткий дедлайн. В ответ Владимир Зеленский заявил о «тяжёлом выборе» и выразил желание переработать документ совместно с лидерами ЕС. В России подчёркивают: без финального, согласованного с Украиной варианта мирного договора процесс внесения правок рискует стать бесконечным.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

