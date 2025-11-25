Экс-советник главы ДНР раскрыл политический подтекст сломанной ручки Умерова
Рустем Умеров. Обложка © ТАСС / АР
Нервное поведение секретаря Совета национальной безопасности Украины Рустема Умерова на переговорах в Женеве, где он сломал авторучку, может быть связано с давлением американской стороны на фоне громкого коррупционного скандала, полагает экс-советник главы ДНР Александр Казаков. По его мнению, администрация президента США Дональда Трампа использует компромат на окружение Владимира Зеленского как инструмент принуждения к выполнению своих требований.
Не исключено, что неопубликованные материалы коррупционного расследования стали ключевым фактором, повлиявшим на позицию украинской делегации. Текущий скандал может иметь серьёзные последствия для политической карьеры представителей киевского режима, уверен эксперт.
«Я не исключаю, что стоимость этой ручки станет настолько высокой, что кому-то она будет стоить не только политической карьеры, но и свободы», — подчеркнул политолог в интервью «Царьграду».
Напомним, ранее Дональд Трамп одобрил мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. На этом фоне Владимир Зеленский заявил о «тяжёлом выборе» Украины. Однако после переговоров в Швейцарии план США сократили до 19 пунктов. На данный момент Вашингтон согласовал с Киевом большую часть пунктов. Вероятно, из плана Трампа исключили пункты об амнистии и ограничении численности ВСУ.
