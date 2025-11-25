Нервное поведение секретаря Совета национальной безопасности Украины Рустема Умерова на переговорах в Женеве, где он сломал авторучку, может быть связано с давлением американской стороны на фоне громкого коррупционного скандала, полагает экс-советник главы ДНР Александр Казаков. По его мнению, администрация президента США Дональда Трампа использует компромат на окружение Владимира Зеленского как инструмент принуждения к выполнению своих требований.

Не исключено, что неопубликованные материалы коррупционного расследования стали ключевым фактором, повлиявшим на позицию украинской делегации. Текущий скандал может иметь серьёзные последствия для политической карьеры представителей киевского режима, уверен эксперт.

«Я не исключаю, что стоимость этой ручки станет настолько высокой, что кому-то она будет стоить не только политической карьеры, но и свободы», — подчеркнул политолог в интервью «Царьграду».