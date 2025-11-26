В офисе Зеленского раскрыли, с кем он готов обсуждать вопрос территорий

Владимир Зеленский намерен вести переговоры по территориальным вопросам исключительно с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом заявил советник его офиса Александр Бевз.

«Конечно, они (пункты плана) были скорректированы, и были попытки найти решения, но Зеленский ясно дал понять: обсуждать украинскую территорию может только он, и только с Путиным или Трампом», — сказал он в интервью изданию Repubblica.

Бевз отметил, что на встрече в Швейцарии была создана группа по «крайне чувствительным вопросам», решения по которым участники не могут принимать самостоятельно. Он также подчеркнул, что любые переговоры о территориях должны опираться на текущую линию разграничения с российскими войсками.