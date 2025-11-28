«Муж в могиле, сын в тюрьме»: Как сложилась судьба Аллы Черновой — любимицы Брежнева

Если вы застали брежневские времена в сознательном возрасте, наверняка тоже восхищались этой актрисой. Красивая девушка с постера фильма «Не забудь… станция Луговая» — это Люся Кудрявцева в исполнении Аллы Черновой. Любимицы Брежнева. Как сложилась судьба актрисы и почему у неё столь мало фильмов — рассказываем в материале.

Ранняя жизнь Аллы Черновой

Актриса и любимица Брежнева Алла Чернова — как начиналась её жизнь, кто её родители? Фото © «Не забудь... станция Луговая», режиссёры Никита Курихин, Леонид Менакер, сценаристы Иосиф Ольшанский, Нина Руднева / Kinopoisk

Будущая звезда брежневской эпохи родилась 26 сентября 1943 года. Её мама работала в Госплане. По тем временам — очень важное для страны учреждение. Например, Савранна Ербанова, работая там, отстроила Улан-Удэ. В 1965 году Алла Чернова окончила Щукинское училище на курсе Львовой. Из Москвы переехала в Северную столицу, служила в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, потом выступала на сцене Ленинградского театра комедии.

Как Алла Чернова стала звездой и любимицей Брежнева

Актриса Алла Чернова: как складывалась её карьера в кино, что сделало её звездой? Фото © «Коротко лето в горах», режиссёр Аида Манасарова, сценарист Николай Атаров / Kinopoisk

Сам Леонид Ильич Брежнев называл Аллу Чернову «главной звездой страны». Кинокарьеру она начала ещё в училище, в 1963 году сыграла студентку Галю Устинович. Это была главная роль в фильме «Коротко лето в горах» режиссёра Аиды Манасаровой. После выпуска из Щукинского Чернова играла главную героиню — снова Галю, но на этот раз в фильме «Месяц май». Это была мелодрама Григория Липшица. Постеры с Люсей Кудрявцевой к фильму «Не забудь… станция Луговая» Никиты Курихина и Леонида Менакера пошли «в продакшен» в 1966 году, и на следующий Новый год у Черновой уже был статус всесоюзной звезды. Говорят, в 1967 году лично Брежнев дал распоряжение увешать всю Москву плакатами с актрисой.

Чёрно-белое кино «Тысяча окон» Алексея Спешнева — этот фильм стоит отметить отдельно. На дворе шестидесятые, белые американцы увлекаются кислотным роком и субкультурой хиппи, а чёрных американцев настолько довели, что те организовали отряды самообороны «Чёрные пантеры». И в СССР посреди всех этих событий выходит фильм о расизме. По сюжету главный герой Альберт проявляет расистские предвзятости к африканцу Жюлю, а Марина, главная героиня, постепенно выясняет, какова суть всех этих мужчин.

Потом, в 1970-м, выходит новый чёрно-белый фильм с Черновой — «Ночная смена», снова главная роль. 1975 год — «Рассказ о простой вещи» с Арменом Джигарханяном, и снова главная женская роль достаётся Алле. Фильм о губернских страстях времён Гражданской войны — это фильмы Леонида Менакера. В 1982-м выходят «Огненный мост», «День рождения» и болгарский фильм «Никколо Паганини». Алла Чернова теперь звезда всего Советского Союза.

Актриса Алла Чернова — личная жизнь

Личная жизнь любимицы Брежнева Аллы Черновой. Актриса была счастлива в браке с Леонидом Менакером, но он был вторым её мужем. Фото © Rutube / Киностудия Ленфильм

На съёмках фильма «Месяц май» (где-то 1964-й или 1965 год) Алла познакомилась с Всеволодом Абдуловым и вышла за него замуж. Они весело жили у родителей мужа с театром и вечеринками, но Абдулов хотел детей. Алла желала играть в кино. Картина «Не забудь… станция Луговая» действительно стала для актрисы судьбоносной. Во-первых, судя по всему, именно этот фильм больше всего понравился Брежневу, ведь тот был фронтовиком. Во-вторых, на съёмках фильма в 1966 году она познакомилась с Леонидом Менакером. И поняла, что режиссёр — её настоящая любовь. С Абдуловым актриса развелась и вышла замуж за Менакера около 1966–1967 года. Они прожили вместе больше 40 лет — рубиновая свадьба.

Почему Алла Чернова перестала сниматься в кино

Любимица Брежнева Алла Чернова перестала сниматься в кино уже после смерти генсека. Фото © «Тайна «Чёрных дроздов», режиссёр Вадим Дербенёв, сценаристы Валентина Колодяжная, Елизавета Смирнова, Агата Кристи / Kinopoisk

В 1983 году вышел последний фильм Аллы Черновой. Советская версия приключений мисс Марпл от Агаты Кристи — «Тайна "Чёрных дроздов"». Там актриса играла домоправительницу, роль была эпизодическая. После съёмок Алла тяжело заболела. Леонид Менакер выхаживал её, не отходил от постели. Но после выздоровления сниматься звезда 60-х и 70-х уже не могла. Она стала преподавать и посвятила себя заботе о семье. Сын Алексей Леонидович Чернов родился 24 декабря 1968 года. Ему дали фамилию матери.

Как сейчас живёт любимица Брежнева Алла Чернова

Сейчас Алла Чернова живёт тихую, мирную жизнь вдалеке от кинокамер и софитов. Фото © Rutube / Киностудия Ленфильм

Сейчас Алла Чернова — 82-летняя бабушка. Она находит утешение в заботе о своих внуках. И ей есть от чего находить утешение. Её большая любовь, Леонид Менакер, покинул этот мир в 2012 году. А сын Алексей Чернов был арестован. Сотрудники ФСБ «брали» его в квартире в центре Сыктывкара ночью с 18-го на 19 сентября 2015 года. Он отбывает срок по делу о мошенничестве. Вместе с ним «закрыли» друга детства Игоря Ковзеля и бывшего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера.