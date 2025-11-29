День рождения Евгения Миронова 29 ноября: 5 лучших фильмов актёра

Евгений Миронов родился 29 ноября 1966 года в Саратове. Его папа — водитель, а мама успела поработать и продавцом, и сборщиком на заводе ёлочных игрушек. Сестра Евгения, балерина Оксана, снималась в кино и преподавала в детской студии. Вместе они ставили кукольные спектакли. Миронов с детства хотел стать актёром, учился в музыкальной школе и окончил Саратовское театральное училище имени И.А. Слонова по курсу Валентины Ермаковой. Окончив училище в 1986 году, Миронов поступил в Школу-студию МХАТ, отказавшись от работы в ТЮЗе, и стал знаменитым киноактёром. Показываем лучшие, на наш взгляд, фильмы с Евгением Мироновым.

«Жена керосинщика» (Александр Кайдановский, 1988)

У Евгения Миронова первый фильм — «Жена керосинщика». Фото © «Жена керосинщика», режиссёр Александр Кайдановский, сценарист Александр Кайдановский / Kinopoisk

Это самый первый фильм Евгения Миронова. Сюжет там как будто писал Дэвид Линч. На дворе 1953 год, скоро случится смерть Сталина. Следователь приезжает в городок, который раньше принадлежал Восточной Пруссии, расследовать исчезновение Сергея Удальцова. Никто не помнит своё детство, по городу ходят ангелы, которые говорят на немецком, а Павел Удальцов, близнец Сергея, разъезжает на мотоцикле и всем предлагает керосин. А жена открыто изменяет ему с флейтистом. Евгений Миронов сыграл любовника.

«Утомлённые солнцем» (Никита Михалков, 1994)

Евгению Миронову — 59! Он играл в оскароносном фильме «Утомлённые солнцем». Фото © «Утомлённые солнцем», режиссёр Никита Михалков, сценаристы Рустам Ибрагимбеков, Никита Михалков / Kinopoisk

В 1994 году вышел фильм «Утомлённые солнцем» — и он получил премию «Оскар». Евгений Миронов играет Колю, танкиста в чине лейтенанта. Это была не главная роль, а небольшой эпизод, но после того, как фильм получил главную премию мира в области кинематографа, карьера Миронова пошла в гору. Сюжет — о том, как НКВД хочет схватить героя гражданской войны Котова и отправить его в ГУЛАГ.

«Побег» (Егор Кончаловский, 2005)

В 2026 году Евгений Миронов будет отмечать юбилей. Пока — только дня рождения. В фильме «Побег» он играл нейрохирурга. Фото © «Побег», режиссёр Егор Кончаловский, сценаристы Сергей Астахов, Дмитрий Котов, Олег Погодин / Kinopoisk

Евгений Миронов и в нулевые не потерял актуальности — его звали как в популярные сериалы, так и в блокбастеры. Фильм «Побег» вышел в 2005 году, и там актёр играет главного героя, нейрохирурга Евгения Ветрова. Каждый, кто хоть раз обращался к нейрохирургам, знает, насколько это важные для общества люди. Ведь они проводят операции на мозге. Судьба Евгения Ветрова очень тяжёлая: по сюжету на него «вешают» убийство собственной жены, которого он не совершал. И нейрохирург совершает побег. Но всё заканчивается хорошо, хотя женщину и её отца уже не вернуть.

«Время первых» (Дмитрий Киселёв, 2017)

Евгений Миронов в 2017 году сыграл космонавта в фильме «Время первых». Фото © «Время первых», режиссёр Дмитрий Киселёв, сценаристы Юрий Коротков, Сергей Калужанов и др. / Kinopoisk

Это фильм о выходе в открытый космос, который совершил Алексей Леонов. Именно его играет Евгений Миронов. Вторая главная роль — у Константина Хабенского, это Павел Беляев, командир космического корабля «Восход-2». Леонов надел скафандр и вышел из корабля в космический вакуум, а Беляев управлял судном и следил за тем, чтобы миссия окончилась без человеческих жертв. Полёт оказался успешным. Оба стали героями при жизни. Фильм 2017 года особенно драматично освещает легендарные события.

«Северный полюс» (Александр Котт, 2024)

Это на данный момент последний фильм актёра Евгения Миронова. Фото © «Северный полюс», режиссёр Александр Котт, сценаристы Александр Котт, Денис Родимин, Роман Владыкин / Kinopoisk

В 2024 году Евгений Миронов появляется в фильме «Северный полюс». Приключенческий экшен Александра Котта показывает режиссёрскую версию реальных событий советских 60-х годов. Тогда атомная подлодка «Ленинский комсомол» прошла подо льдами Северного Ледовитого океана и всплыла почти что на самом Северном полюсе. Миронов играет роль профессора Павла Андреевича Морозова.