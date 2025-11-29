Россия и США
29 ноября, 08:19

Политолог раскрыл судьбу «зарвавшегося туземца» Ермака после отставки

Андрей Ермак. Обложка © ТАСС / Zuma

Отставка Андрея Ермака демонстрирует отработанный механизм внешнего управления страной со стороны США, заявил доктор политических наук Андрей Пинчук в интервью «Царьграду». По его словам, административная корректировка в отношении «зарвавшихся туземцев» проведена безупречно, но не затрагивает сути коррупционной системы.

Politico: Комик Зеленский остался без продюсера Ермака
«[США] создали антикоррупционную прокуратуру, ввели систему внешнего назначения руководителей, внешнего контроля, внешнего вливания ресурсов. И вот когда возникает какой-нибудь очередной Ермак, который пытается через губу разговаривать с хозяином, включается этот антикриз. И вот мы увидели соответствующее исполнение», — подчеркнул политолог.

Однако реальная борьба с коррупцией требовала уголовного преследования, а не добровольной отставки Ермака, который сохранит влияние через созданные им административные механизмы, уверен эксперт. По его словам, ключевой интригой станет сохранение контроля экс-главы офиса над своим преемником, поскольку «аватар Зеленского» продолжит определять политические процессы на Украине.

Издание «Страна» назвало пять кандидатов на пост ушедшего в отставку Ермака
Напомним, на фоне громкого коррупционного скандала на Украине НАБУ провёл обыски у Андрея Ермака, в процессе которых он подал в отставку. Владимир Зеленский подписал указ об отставке. Однако не исключено, что Ермак может договориться с Западом об иммунитете. Сам экс-чиновник заявил, что отправляется на фронт.

