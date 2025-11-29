Собчак и Лолиту заподозрили в причастности к афере с виллами на Бали по схеме Гузеевой

Журналистка Ксения Собчак и певица Лолита Милявская оказались под подозрением из-за скандала, связанного с предполагаемым мошенничеством на Бали. Пострадавшие говорят об их причастности к схеме обмана с продажей вилл, аналогичной той, в которой ранее фигурировала Лариса Гузеева. Обе знаменитости активно продвигали проекты застройщика Сергея Домогацкого, который, по словам пострадавших, оставил 29 инвесторов без обещанной недвижимости на острове.

По данным Mash, потерпевшие уже направили заявление в Генеральную прокуратуру с требованием привлечь Собчак и Лолиту к ответственности. Как сообщил адвокат Александр Зорин, ведомство проверит их на причастность к обману, а также на корректность уплаты налогов с рекламных доходов. Ролики, содержащие хвалебные отзывы о балийских виллах, были обнаружены в соцсетях знаменитостей.

В отношении самого Домогацкого в полицию уже поступило около 30 заявлений. Инвесторы утверждают, что бизнесмен получал деньги за строительство домов, но так и не выполнил свои обязательства. Общая сумма ущерба оценивается более чем в 31 миллиард индонезийских рупий, что составляет приблизительно 150 миллионов рублей.