Собчак и Лолиту заподозрили в причастности к афере с виллами на Бали по схеме Гузеевой
Журналистка Ксения Собчак и певица Лолита Милявская оказались под подозрением из-за скандала, связанного с предполагаемым мошенничеством на Бали. Пострадавшие говорят об их причастности к схеме обмана с продажей вилл, аналогичной той, в которой ранее фигурировала Лариса Гузеева. Обе знаменитости активно продвигали проекты застройщика Сергея Домогацкого, который, по словам пострадавших, оставил 29 инвесторов без обещанной недвижимости на острове.
По данным Mash, потерпевшие уже направили заявление в Генеральную прокуратуру с требованием привлечь Собчак и Лолиту к ответственности. Как сообщил адвокат Александр Зорин, ведомство проверит их на причастность к обману, а также на корректность уплаты налогов с рекламных доходов. Ролики, содержащие хвалебные отзывы о балийских виллах, были обнаружены в соцсетях знаменитостей.
В отношении самого Домогацкого в полицию уже поступило около 30 заявлений. Инвесторы утверждают, что бизнесмен получал деньги за строительство домов, но так и не выполнил свои обязательства. Общая сумма ущерба оценивается более чем в 31 миллиард индонезийских рупий, что составляет приблизительно 150 миллионов рублей.
Напомним, что недавно Домогацкий покинул Бали и, предположительно, скрылся в Малайзии. Индонезийские правоохранительные органы ведут его розыск. В скандале оказалась замешана Гузеева – на неё подали заявления в полицию по подозрению в причастности к мошеннической схеме с продажами вилл. По утверждению потерпевших, актриса рекламировала особняки, однако на деле никакие стройки не велись. В конце 2024 года Гузеева рассказала, что якобы и сама купила виллу на Бали за 127 тысяч долларов у Домогацкого. Телеведущую начали проверять Отдел по борьбе с экономическими преступлениями в РФ и индонезийская полиция по делу о мошенничестве. Всего пострадавшими числятся более 60 человек.
