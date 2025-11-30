В ГД объяснили, как отставка Ермака отразится на переговорах по Украине

Отставка Андрея Ермака может положительно повлиять на переговоры по Украине, поскольку разрыв между требованиями сторон имеет шансы сократиться, заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. По его мнению, устранение фигуры, жёстко придерживавшейся позиции неуступчивости, повышает вероятность того, что Киев проявит большую гибкость.

«Киев всё же будет стоять на своём и затягивать процесс урегулирования. Да, могут быть частичные уступки — например, в том, что касается сокращения численности ВСУ или невступления Украины в НАТО, но в отношении ключевых вопросов, я полагаю, будет непростое обсуждение», — отметил парламентарий.

Собеседник «Газеты.ru» уверен, что обсуждение ключевых вопросов останется сложным, поскольку даже в случае согласия украинской стороны на американские условия, европейские союзники могут вновь попытаться вмешаться в процесс мирного урегулирования.