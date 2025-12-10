Дмитриев назвал Трампа «папочкой», комментируя его первое место в рейтинге влиятельности

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал президента США Дональда Трампа «папочкой». Так он прокомментировал новость о том, что американский лидер занял первое место в рейтинге самых влиятельных политиков Европы.

«Папочка», — написал по-английски Дмитриев в соцсети Х под новостью о рейтинге издания Politico.

Ранее сообщалось, что Трамп был признан самым влиятельным человеком в Европе по версии издания Politico. Президент России Владимир Путин в этом рейтинге занял пятую строчку, обойдя украинского лидера Владимира Зеленского, который оказался на 14-м месте.