Дмитриев назвал Трампа «папочкой», комментируя его первое место в рейтинге влиятельности
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал президента США Дональда Трампа «папочкой». Так он прокомментировал новость о том, что американский лидер занял первое место в рейтинге самых влиятельных политиков Европы.
«Папочка», — написал по-английски Дмитриев в соцсети Х под новостью о рейтинге издания Politico.
Ранее сообщалось, что Трамп был признан самым влиятельным человеком в Европе по версии издания Politico. Президент России Владимир Путин в этом рейтинге занял пятую строчку, обойдя украинского лидера Владимира Зеленского, который оказался на 14-м месте.
Напомним, что «папочкой» Трампа впервые публично назвал генсек НАТО Марк Рютте. Он выразился таким образом, когда комментировал слова президента США об Иране и Израиле. Тогда Рютте заявил, что «папочке иногда приходится использовать крепкие выражения». Экономист Филип Пилкингтон, услышав заявление о «папочке», пошутил о квартале красных фонарей в Амстердаме.
Также накануне Трамп дал большое интервью изданию Politico. В ходе беседы американский лидер, в частности, заявил, что на Украине стоит провести выборы президента. Также он назвал переговорную позицию России сильнее, чем у Киева и дал понять, что Киеву никогда не стать членом НАТО.
