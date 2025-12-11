«Зеленский рвётся в распадающийся альянс»: Поражение Украины обернётся крахом НАТО

Владимир Зеленский предложил провести выборы на Украине через 60–90 дней при условии предоставления гарантий безопасности от США и ЕС. Однако этот шаг расходится с американской мирной инициативой, которая предполагает сначала подписание соглашения, а уже затем проведение выборов через 100 дней, обратил внимание обозреватель kp.ru Евгений Умеренков.

По его словам, президент США Дональд Трамп неоднократно подчёркивал, что Украина проигрывает на поле боя, и призывал Зеленского «принять ситуацию» и пойти на уступки. Более того, новая Стратегия национальной безопасности США, отказывающаяся от традиционных норм коллективной защиты, ставит под вопрос будущее союзников, включая поддержку Незалежной.

Трамп дал понять, что Вашингтон больше не намерен играть роль глобального гаранта. Это оставляет Европу без привычного «зонтика безопасности» и сводит на нет их попытки влиять на ситуацию через Киев. Зеленский оказался в ситуации, когда требования о гарантиях выглядят невыполнимыми, а давление со стороны США только возрастает. Отсутствие чёткой поддержки и раскалывающие НАТО споры между союзниками лишают Украину возможности затягивать переговоры.

«...Конгрессмен-республиканец Томас Масси представил законопроект о выходе США из НАТО. Вряд ли его так сразу примут. Однако процесс, как очевидно, пошёл. Но Зеленский, который так рвётся в распадающийся альянс, этого не догоняет», — заключил эксперт.