11 декабря, 07:36

«Зеленский рвётся в распадающийся альянс»: Поражение Украины обернётся крахом НАТО

Обозреватель Умеренков: НАТО оказалось на грани распада из-за поражения Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AURA88

Владимир Зеленский предложил провести выборы на Украине через 60–90 дней при условии предоставления гарантий безопасности от США и ЕС. Однако этот шаг расходится с американской мирной инициативой, которая предполагает сначала подписание соглашения, а уже затем проведение выборов через 100 дней, обратил внимание обозреватель kp.ru Евгений Умеренков.

По его словам, президент США Дональд Трамп неоднократно подчёркивал, что Украина проигрывает на поле боя, и призывал Зеленского «принять ситуацию» и пойти на уступки. Более того, новая Стратегия национальной безопасности США, отказывающаяся от традиционных норм коллективной защиты, ставит под вопрос будущее союзников, включая поддержку Незалежной.

Трамп дал понять, что Вашингтон больше не намерен играть роль глобального гаранта. Это оставляет Европу без привычного «зонтика безопасности» и сводит на нет их попытки влиять на ситуацию через Киев. Зеленский оказался в ситуации, когда требования о гарантиях выглядят невыполнимыми, а давление со стороны США только возрастает. Отсутствие чёткой поддержки и раскалывающие НАТО споры между союзниками лишают Украину возможности затягивать переговоры.

«...Конгрессмен-республиканец Томас Масси представил законопроект о выходе США из НАТО. Вряд ли его так сразу примут. Однако процесс, как очевидно, пошёл. Но Зеленский, который так рвётся в распадающийся альянс, этого не догоняет», — заключил эксперт.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что на Украине необходимо провести президентские выборы. В ответ Владимир Зеленский заявил, что «всегда готов к выборам». Позже он озвучил возможные сроки проведения выборов на Украине. В Кремле уже отреагировали на заявления Зеленского по выборам на Украине.

