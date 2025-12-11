И вальсы Шуберта, и хруст французской булки: Новогодний маршрут по местам русского дворянства прямиком из XIX века в XXI

Русское дворянство возникло в XIV веке. При князьях и боярах всегда находилось много военных, их называли «служилыми людьми». За свою работу воины получали часть поместья, часть владений своих начальников. До Петра I они не имели права передавать их своим детям. Но император перевернул игру: сделал поместья наследственными. Так окончательно оформилось сословие, которое стало символом благородства России. В материале распишем новогодний маршрут по местам силы русского дворянства времён его расцвета. Это XIX век.

Санкт-Петербург: сердце российской аристократии

Русское дворянство окончательно оформилось при Петре I. Главным городом стал Санкт-Петербург. На фото Михайловский театр © ТАСС / Александр Демьянчук

Начинать путешествие стоит с Санкт-Петербурга. Именно там, в городе Петра, появилось то самое русское дворянство, которое мы знаем и любим. Император построил город в 1703 году и сделал его столицей. Изначально задумывался как «окно в Европу». Величественные дворцы Санкт-Петербурга не только показывали статус Российской империи на политической арене, но и служили местами встреч аристократии.

Прогуливаясь по Невскому проспекту, можно представить, как в эту эпоху здесь собирались дворяне, обсуждая последние новости, участвуя в балах и светских мероприятиях. Тариел Гажиенко Travel-эксперт, владелец турагентства

Конечно же, Санкт-Петербург стал центром литературной жизни. Здесь жил и творил «наше всё» — Александр Пушкин, дворянин до мозга костей. Гоголь и Достоевский описывали тёмную сторону города. Начать прогулку по Питеру стоит с Летнего сада и Михайловского театра. Музей-усадьба Державина на Фонтанке — место, где жил духовный учитель Жуковского и Пушкина. Юсуповский дворец на Мойке покажет вам весь блеск аристократической роскоши XIX века.

Московская губерния: усадьбы древнейших родов

На Новый 2026 год можно посетить московские усадьбы, например, палаты бояр Романовых. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

«Следующий пункт маршрута — усадьбы Московской губернии, которые были настоящими оазисами для русских дворян», — говорит наш эксперт Тариел Гажиенко. Он прав, ведь множество дворянских родов оформилось именно в Москве. В Российской империи в сословие дворянства вошли бояре, которые ранее были намного выше по званию. Из старых памятников, построенных задолго до XIX века, можно выделить Палаты бояр Романовых около парка «Зарядье» и Палаты Волковых – Юсуповых — невероятный красочный терем.

Яркие образцы архитектуры и ландшафтного дизайна того времени — усадьбы Кусково или Архангельское. Каждая из них имеет свою уникальную историю и яркие особенности, которые отражают предпочтения и вкусы их владельцев. Тариел Гажиенко Travel-эксперт, владелец турагентства

А уже после Петра I начался настоящий московский дворянский расцвет. Усадьба Кусково была построена графом Шереметевым и стала местом проведения великолепных праздников и балов. Здесь находилась одна из первых в России коллекций картин и скульптур. Прогулка по парку усадьбы позволит вам насладиться красотой природы и представить себе, как дворяне проводили время на свежем воздухе, устраивая пикники и гуляния. Из других мест силы — усадьба Архангельское, Дом княгини Дашковой, создательницы буквы «ё», усадьба Бобринских – Долгоруких и Дом Суворова, легендарного военачальника XVIII века.

Ярославль: памятник вековым дворянским традициям

Новогодние каникулы 2026 в стиле русского дворянства: места силы в Ярославле. Церковь Ильи Пророка. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Ярославль — один из древнейших городов России. Он был основан в 1010 году князем Древней Руси Ярославом Мудрым. Здесь можно увидеть множество исторических памятников, которые сохранились с XIX века. Город был центром торговли и ремёсел, а дворянство тут всем заправляло. Прогуливаясь по улицам, вы сможете увидеть старинные церкви. Спасо-Преображенский собор, место, где нашли «Слово о полку Игореве», Успенский кафедральный собор, Церковь Ильи Пророка... Это очень воцерковлённый город. А ещё Ярославль знаменит своими усадьбами, среди которых выделяется родовое поместье Гончаровых. За чертой города находятся усадьба Тютчевых в селе Знаменском и усадьба Куракиных в селе Андреевском.

Тула: самые настоящие «дворянские гнёзда»

Новогоднее путешествие по местам силы русской аристократии: что посмотреть в городе Тула. Фото © РИА «Новости» / Евгений Одиноков

Тула известна как город оружейников, а ещё все любят пряники, неофициальный символ города. Но исторических памятников, связанных с русской дворянской культурой, тут тоже много. В Тульской области находится усадьба Льва Толстого Ясная Поляна, где великий писатель провёл большую часть своей жизни. Но, помимо поместья Толстых, тут есть великое множество «дворянских гнёзд»: поместье Лугининых, Богучарово, Прилепово, Юдинки... В самой Туле есть усадьба Бибиковых, известная как владение полковницы Елены Хитровой.

Коломна: памятники дворянства «южных ворот»

Новогоднее путешествие 2026 — обязательный пункт: Успенский Брусенский монастырь в Коломне. Фото © РИА «Новости» / Павел Львов

Коломна славится старинными церквями, деревянной застройкой и общей атмосферой того времени, когда дворяне активно участвовали в общественной жизни. Успенский Брусенский, Ново-Голутвин и Старо-Голутвин монастыри... Это всё обязательные места для новогоднего паломничества 2026. Церковь Вознесения Господня, один из первых шатровых храмов на Руси, тоже заслуживает внимания. А сама Коломна считалась «южными воротами Москвы». Дворянство в городе было тесно переплетено с купечеством. Усадьба Гаврюхина и Дом Сурановых являются одними из самых важных дворянских памятников «южных ворот».

Для русского дворянства XIX век — эпоха, полная величия, утончённости и культурного расцвета. В этот период аристократы не только обладали большими земельными угодьями, но и играли важную роль в формировании русской культуры. Тариел Гажиенко Travel-эксперт, владелец турагентства