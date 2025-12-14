В СФ заявили, что Россия хочет видеть главой Украины честно выбранного кандидата
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lumena
Россия хотела бы видеть во главе Украины кандидата, которого честно выберет сам украинский народ. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Лентой.ру». Сенатор усомнился в политической состоятельности мэра Киева Виталия Кличко, отметив, что тот был и остаётся боксером, а не профессиональным политиком.
«Я не могу понять, почему Европа даёт свои рекомендации, кого бы они хотели видеть главой Украины. Это уже вмешательство во внутреннее управление страны, причём прямое. Мы же не говорим, кого мы хотели бы там видеть, а хотели бы видеть того, за кого проголосуют украинские избиратели», — сказал Джабаров.
Сенатор добавил, что в нынешней ситуации европейским политикам стоит больше беспокоиться о собственных выборах, поскольку есть сомнения, что действующие лидеры стран ЕС сохранят свои посты.
Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп публично призвал провести президентские выборы на Украине. В ответ Владимир Зеленский заявил, что «всегда готов» и назвал возможные сроки, а также поручил разработать соответствующее законодательство для голосования в условиях военного положения. На эти заявления последовала официальная реакция со стороны Кремля.
