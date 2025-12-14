Россия хотела бы видеть во главе Украины кандидата, которого честно выберет сам украинский народ. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Лентой.ру». Сенатор усомнился в политической состоятельности мэра Киева Виталия Кличко, отметив, что тот был и остаётся боксером, а не профессиональным политиком.

«Я не могу понять, почему Европа даёт свои рекомендации, кого бы они хотели видеть главой Украины. Это уже вмешательство во внутреннее управление страны, причём прямое. Мы же не говорим, кого мы хотели бы там видеть, а хотели бы видеть того, за кого проголосуют украинские избиратели», — сказал Джабаров.

Сенатор добавил, что в нынешней ситуации европейским политикам стоит больше беспокоиться о собственных выборах, поскольку есть сомнения, что действующие лидеры стран ЕС сохранят свои посты.