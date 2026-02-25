Выжившего при смертельном взрыве полицейского прооперировали в Москве
Обложка © Life.ru
Одному из полицейских, пострадавших при взрыве у Савёловского вокзала в Москве, сделали операцию. Как сообщили РИА «Новости» в медицинских кругах, он остаётся в тяжёлом состоянии.
«Одному из пострадавших проведена операция», — сказал собеседник агентства.
Напомним, что ночью на площади Савёловского вокзала прогремел взрыв, после того как к машине ГАИ подошёл неизвестный. Один из сотрудников полиции погиб, двое ранены. Преступник погиб на месте. СК РФ возбудил уголовное дело. Погибшего полицейским был старший лейтенант Денис Братушенко. Люди несут цветы к месту трагедии.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.