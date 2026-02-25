Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

25 февраля, 12:15

В РФ ожидают жёсткой реакции США и Китая на потенциальную передачу Украине ядерного оружия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GAS-photo

Реакция США и Китая на возможное ядерное вооружение Украины должна быть жёсткой, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В то же время он в беседе с kp.ru выразил надежду, что здравый смысл возобладает в Лондоне, Париже и Брюсселе.

Однако само сообщение СВР РФ должно открыть многим глаза на опасное поведение киевского режима. Парламентарий напомнил о нацизме на Украине и непримиримом характере клики, управляющей сейчас украинским обществом.

«Пока не поздно, надо принять решительные меры на уровне ответственных сил в мировом сообществе. Я имею в виду, прежде всего, великие державы — США, Китай и другие», — подчеркнул собеседник радио «Комсомольская правда».

Напомним, ранее СВР РФ заявила, что Великобритания и Франция всерьёз рассматривают возможность передачи Украине ядерного оружия. Совет Федерации потребовал расследовать планы Лондона и Парижа, которые в Кремле сочли вопиющим нарушением международного права. По словам Дмитрия Пескова, информация о ядерной бомбе для Киева будет учтена на переговорах. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что противник понимает последствия применения ядерного компонента на Украине.

    avatar