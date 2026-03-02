Владимир Путин
2 марта, 14:20

«Сигнал для России и Китая»: США встали на путь крестовых походов

Эксперт Рар: США нападением на Иран стремятся возродить политику крестовых походов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mr Changezi

Нападение на Иран свидетельствует о стремлении США возродить политику «крестовых походов», то есть вернуться на путь агрессии, которого придерживался 42-ой американский лидер Билл Клинтон. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил немецкий политолог Александр Рар.

«Для России и Китая война в Иране — сигнал: Соединённые Штаты встали на путь крестовых походов», — подчеркнул эксперт.

Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанёс серию ударов по Ирану. В ответ Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке. В то же день был убит верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи. 1 марта ЦАХАЛ заявила о завершении ликвидации высшего руководства Ирана. По словам Дональда Трампа, 48 иранских лидеров исчезли одним махом. 2 марта Армия Израиля объявила о начале новой волны ударов, а Иран официально отказался от переговоров с США.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

