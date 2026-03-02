«Сигнал для России и Китая»: США встали на путь крестовых походов

Нападение на Иран свидетельствует о стремлении США возродить политику «крестовых походов», то есть вернуться на путь агрессии, которого придерживался 42-ой американский лидер Билл Клинтон. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил немецкий политолог Александр Рар.