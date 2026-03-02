«Сигнал для России и Китая»: США встали на путь крестовых походов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mr Changezi
Нападение на Иран свидетельствует о стремлении США возродить политику «крестовых походов», то есть вернуться на путь агрессии, которого придерживался 42-ой американский лидер Билл Клинтон. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил немецкий политолог Александр Рар.
«Для России и Китая война в Иране — сигнал: Соединённые Штаты встали на путь крестовых походов», — подчеркнул эксперт.
Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанёс серию ударов по Ирану. В ответ Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке. В то же день был убит верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи. 1 марта ЦАХАЛ заявила о завершении ликвидации высшего руководства Ирана. По словам Дональда Трампа, 48 иранских лидеров исчезли одним махом. 2 марта Армия Израиля объявила о начале новой волны ударов, а Иран официально отказался от переговоров с США.
