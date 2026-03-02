Россия приостановила рейсы в девять стран Ближнего Востока

В девять стран Ближнего Востока сейчас не летают самолёты на фоне агрессии США и Израиля по отношению к Ирану, предупредила пресс-служба Минтранса РФ. Росавиация и российские перевозчики уже составили обходные маршруты, которые помогут совершать рейсы в страны Персидского залива.