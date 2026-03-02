Россия приостановила рейсы в девять стран Ближнего Востока
Обложка © Life.ru
В девять стран Ближнего Востока сейчас не летают самолёты на фоне агрессии США и Израиля по отношению к Ирану, предупредила пресс-служба Минтранса РФ. Росавиация и российские перевозчики уже составили обходные маршруты, которые помогут совершать рейсы в страны Персидского залива.
«Закрыто воздушное пространство 10 стран региона: Израиль, Иран, Ирак, Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия; приостановлены рейсы в/из 9 перечисленных государств», — сказано в заявлении Минтранса.
Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанёс серию ударов по Ирану. В ответ Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке. В то же день был убит верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи. 2 марта Армия Израиля объявила о начале новой волны ударов, а Иран официально отказался от переговоров с США. Ситуация затронула и ОАЭ. В стране остаётся множество российских туристов, и у порядка 20 тысяч из них уже истекли сроки туров. Опасаясь эскалации конфликта, некоторые пытается покинуть ОАЭ через соседние Оман и Саудовскую Аравию.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.