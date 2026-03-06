Ключевые события на Ближнем Востоке к этому часу

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его не устраивает кандидатура Моджтабы Хаменеи — сына убитого аятоллы, которого называют следующим главой Ирана. Президент США считает, что должен лично участвовать в выборе нового лидера Тегерана.

Республиканец сообщил, что США сначала завершат операцию против Ирана, а затем займутся Кубой. Начало конфликта он назвал «вопросом времени».

Американские войска нанесли удар по иранскому кораблю-носителю ударных беспилотников. По словам военных США, корабль-носитель беспилотников, по размерам напоминающий авианосец времен Второй мировой войны, «сейчас горит».

Министр войны США Пит Хегсет заявил, что время на стороне Штатов в войне с Ираном. Вашингтон продолжает стягивать дополнительные силы на Ближний Восток.

В Тегеране считают наземное вторжение США неизбежным, сообщил глава МИД страны Аббас Аракчи. По его словам, Иран не видит причин для переговоров с Вашингтоном.

Иран сегодня ночью атаковал несколько гостиниц в королевстве Бахрейн, израильский Тель-Авив и военную базу США в Кувейте. ЦАХАЛ, в свою очередь, наносил мощные удары по Бейруту и столице Ирана Тегерану.

Издание New York Times опубликовало доказательства причастности США к ударам по иранской школе в Минабе, где погибли не менее 175 детей. Пока ни одна из сторон не взяла на себя ответственность. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что «министерство войны расследует этот вопрос» и назвала произошедшую трагедию «пропагандой Ирана».