Представители МО Азербайджана объяснили значение «мобилизации номер один»

В Министерстве обороны Азербайджана объяснили, что введение «мобилизации номер один» означает приведение вооружённых сил страны в полную боевую готовность. Такое разъяснение пресс-служба ведомства разместила в своём Telegram-канале, комментируя заявление сделанное накануне заявление президента Ильхама Алиева.

«Мобилизация номер один — вооружённые силы, приведённые в полную боевую готовность, осуществляют призыв военнослужащих резерва, выводят воинские части на боевые позиции или в отведённые районы», — сказано в публикации.

Напомним, днём ранее глава государства Ильхам Алиев проинформировал о переводе армии, погранвойск и всех специальных подразделений страны в режим «мобилизации номер один». Президент подчеркнул, что все силовые структуры теперь обязаны находиться в полной готовности к выполнению оперативных задач любого уровня сложности.