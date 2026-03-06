Представители МО Азербайджана объяснили значение «мобилизации номер один»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BUTENKOV ALEKSEI
В Министерстве обороны Азербайджана объяснили, что введение «мобилизации номер один» означает приведение вооружённых сил страны в полную боевую готовность. Такое разъяснение пресс-служба ведомства разместила в своём Telegram-канале, комментируя заявление сделанное накануне заявление президента Ильхама Алиева.
«Мобилизация номер один — вооружённые силы, приведённые в полную боевую готовность, осуществляют призыв военнослужащих резерва, выводят воинские части на боевые позиции или в отведённые районы», — сказано в публикации.
Напомним, днём ранее глава государства Ильхам Алиев проинформировал о переводе армии, погранвойск и всех специальных подразделений страны в режим «мобилизации номер один». Президент подчеркнул, что все силовые структуры теперь обязаны находиться в полной готовности к выполнению оперативных задач любого уровня сложности.
Ситуация в стране обострилась после того, как 5 марта стало известно о падении дрона в районе аэропорта азербайджанской Нахичевани. Сообщалось двух пострадавших. После атаки Баку потребовал от Тегерана объяснений. СМИ узнали, что удар был нанесён тяжёлыми дронами-камикадзе «Араш», способными преодолевать до двух тысяч километров. Алиев уже заявлял, что это не останется без ответа. При этом в Иране заявляют об израильской провокации: Генштаб утверждает, что Тель-Авив хочет посеять рознь между народами двух стран и посеять нестабильность в регионе.
