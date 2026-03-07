Ключевые события эскалации на Ближнем Востоке к этому часу
Обложка © X / SprinterPress
Израильские военные предприняли попытку высадить десант с вертолётов в горной местности на ливано-сирийской границе. Одновременно на юге Ливана, в районе поселения Хиям, бойцы шиитского сопротивления устроили засаду группе военных Израиля. По сообщению Минздрава страны, три человека погибли и 16 ранены из-за ударов авиации ВВС Израиля.
Жертвами ударов в Иране стали не менее 1332 мирных жителей. В стране погибли свыше 180 детей, повреждено более 20 школ. Об этом сообщил постпред исламской республики при ООН Амир Саид Иравани.
США и Израиль нанесли удары по аэропорту «Мехрабад» в Тегеране. Информация о жертвах и масштабах разрушений пока уточняется.
На американской военной базе в Багдаде начался пожар после удара беспилотника. Инцидент произошёл на объекте «Виктория».
В Багдаде задержали пять человек за шпионаж в пользу Израиля. Все задержанные имели при себе паспорта граждан Польши.
Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.