Паралимпиец Голубков раскрыл подробности встречи с Путиным в Кремле
Победы российских паралимпийцев в Италии были по достоинству оценены на самом высоком уровне. Накануне медалистов принимал президент РФ Владимир Путин. Впечатлениями от встречи с главой государства поделился двукратный чемпион Игр-2026 Иван Голубков.
По словам спортсмена, недолгое время рядом с главой государства он запомнил на всю жизнь, хотя сильно не загордился, на это нет времени, впереди работа. Сейчас атлет находится в Ханты-Мансийске на Чемпионате России, после которого запланированы отпуск и вновь тренировки.
«Всё прошло супер. Когда Владимир Владимирович сел на одно колено, чтобы вручить мне награду, он меня поздравил, а я его. В тот момент я ни о чем не думал, просто радовался. Тёплая встреча была. После мы поужинали, поговорили обо всём, всё было круто!» — рассказал собеседник kp.ru.
Напомним, Иван Голубков принёс России третье золото на Паралимпиаде, когда выиграл гонку с раздельным стартом на 10 км сидя. Победу он посвятил России и Владимиру Путину. После этого атлет принёс сборной шестое золото, выиграв гонку на 20 км в положении сидя.
