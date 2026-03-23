Детство без «Малефисенты»: В России призвали «отменить» голливудских звёзд за поддержку Киева
Фильмы с поддержавшими Киев актёрами предложили убрать из проката и стримингов
Обложка © DALL-E / Life.ru
В России предложили ограничить прокат и цифровое распространение фильмов с участием западных актёров, которые ведут антироссийскую деятельность и поддерживают Киев. С такой идеей, как стало известно Life.ru, выступил заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора Михаил Иванов.
Поводом стали поездки и публичные заявления ряда голливудских звёзд, включая Шона Пенна, Анджелину Джоли и Бена Стиллера. Так, Пенн демонстративно проигнорировал церемонию «Оскар» в Лос-Анджелесе 15 марта 2026 года и предпочёл поездку в Киев к Зеленскому, где получил символическую награду от «Укрзалізниці». Джоли в бронежилете с нашивкой ВСУ посещала Херсон, осматривая больницы.
Эти люди давно перестали быть просто актерами. Они превратились в инструмент пропаганды, обслуживающий интересы глобалистов. Их поездки в зону боевых действий — не благотворительность, а хорошо срежиссированные спектакли, цель которых — легитимизировать киевский режим и собирать средства на продолжение боевых действий. Российский зритель не должен финансировать тех, кто работает против страны. Пока они ездят в Киев и называют нацистов «борцами за свободу», их фильмы приносят им миллионы от российских прокатчиков. Мы платим им, а они на эти деньги снимают новую пропаганду против нас. Наши дети смотрят «Малефисенту» и «Ночь в музее», не зная, что их кумиры поддерживают убийц наших солдат
Иванов считает, что российский зритель не должен приносить доход тем, кто, как он утверждает, выступает против страны. В связи с этим он предложил закрепить на законодательном уровне возможность блокировать показ и онлайн-распространение таких картин.
Кроме того, общественник призвал кинотеатры, дистрибьюторов и стриминговые платформы уже сейчас отказаться от закупки фильмов с участием знаменитостей, открыто поддерживающих киевский режим. По его мнению, это должно стать зеркальной мерой в ответ на ограничения против российских артистов на Западе.
«Предлагаю внести законодательные изменения, позволяющие блокировать прокат и цифровое распространение фильмов с участием лиц, уличенных в антироссийской деятельности. Призываю кинопрокатные компании и онлайн-платформы проявить гражданскую ответственность и не покупать фильмы тех, кто открыто поддерживает киевский режим, до внесения необходимых правовых изменений», — подчеркнул собеседник Life.ru.
Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.