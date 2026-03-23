Бывший Волочковой Дмитрий Дюран получил новый срок за «сладкое» мошенничество на 40 млн
Кондитер Дмитрий Дюран. Обложка © Telegram / familydessert
В Москве суд вынес второй приговор 47-летнему бизнесмену Дмитрию Дюрану. Мужчина, уже имевший проблемы с законом, проведет ближайшие девять лет в исправительной колонии общего режима. Наказание назначено по совокупности приговоров за серию мошенничеств, связанных с обманом инвесторов. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
По версии следствия, с 2022 по 2023 год фигурант активно продвигал в социальных сетях и СМИ образ преуспевающего кондитера. Под видом привлечения капитала в сладкий бизнес он заключал с гражданами договоры займа, гарантируя баснословную прибыль — до 180% годовых.
Чтобы убедить клиентов в надежности предприятия, предприниматель арендовал офис и наладил там производство небольших партий десертов. Эти сладости использовались как рекламные образцы: они были нужны исключительно для демонстрации потенциальным вкладчикам и рекламодателям, создавая видимость кипящей деятельности.
Деньги от потерпевших поступали на счета ООО «Фэмили Десерт» или индивидуального предпринимателя, после чего злоумышленник присваивал их и тратил по своему усмотрению. В результате противоправных действий 56 граждан лишились вложенных средств. Общая сумма ущерба превысила 40 миллионов рублей.
Дюран признан виновным по нескольким статьям о мошенничестве — от причинения значительного ущерба гражданину до особо крупных размеров. Отмечается, что приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Напомним, кондитера Дмитрия Дюрана, известного по отношениям с балериной Анастасией Волочковой, задержали в сентябре 2023 года по обвинению в крупном мошенничестве. Согласно версии следствия, он обманул не менее 60 человек на 100 млн рублей, которые те инвестировали в его бизнес. В частности, он развёл на 600 тысяч рублей фермера и учёного. Ещё двумя жертвами оказались бизнесмен из Курска, который перечислил Дюрану 250 тысяч рублей, и медик из центра сердечно-сосудистой хирургии, вложившая 200 тысяч рублей. Также от мошеннических действий кондитера пострадала бывшая жена Стаса Пьехи, потерявшая 200 тысяч рублей. Сама же Волочкова ранее предположила, что её бывшего могли подставить. Первый приговор Дюрану вынесли 16 января 2025 года — Дзержинский районный суд Нижегородской области отправил его в колонию на семь лет.
