Бывший Волочковой Дмитрий Дюран получил новый срок за «сладкое» мошенничество на 40 млн

В Москве суд вынес второй приговор 47-летнему бизнесмену Дмитрию Дюрану. Мужчина, уже имевший проблемы с законом, проведет ближайшие девять лет в исправительной колонии общего режима. Наказание назначено по совокупности приговоров за серию мошенничеств, связанных с обманом инвесторов. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По версии следствия, с 2022 по 2023 год фигурант активно продвигал в социальных сетях и СМИ образ преуспевающего кондитера. Под видом привлечения капитала в сладкий бизнес он заключал с гражданами договоры займа, гарантируя баснословную прибыль — до 180% годовых.

Чтобы убедить клиентов в надежности предприятия, предприниматель арендовал офис и наладил там производство небольших партий десертов. Эти сладости использовались как рекламные образцы: они были нужны исключительно для демонстрации потенциальным вкладчикам и рекламодателям, создавая видимость кипящей деятельности.

Деньги от потерпевших поступали на счета ООО «Фэмили Десерт» или индивидуального предпринимателя, после чего злоумышленник присваивал их и тратил по своему усмотрению. В результате противоправных действий 56 граждан лишились вложенных средств. Общая сумма ущерба превысила 40 миллионов рублей.

Дюран признан виновным по нескольким статьям о мошенничестве — от причинения значительного ущерба гражданину до особо крупных размеров. Отмечается, что приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.