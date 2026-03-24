Невеста Героя России Сергея Ярашева поделилась, что ее сердце больше всего желало одного – чтобы её любимый вернулся невредимым. Она Камила Шаталова призналась, что испытывает безмерную гордость за его подвиг.

Невеста 21-летнего Героя России Ярашева рассказала о главном слове, которое он сдержал.

«В первую очередь я благодарна ему за то, что он сдержал своё обещание и вернулся живым. Это единственное, что мне нужно было. И спасибо всем за то, что он попал в историю России, горжусь им бесконечно, и моя гордость не угаснет никогда», — поделилась Камила.

Министр обороны Андрей Белоусов лично вручил медаль «Золотая Звезда» Ярашеву. Церемония состоялась в НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского, где боец проходит лечение. Глава ведомства выразил благодарность за проявленные мужество и подвиг, пожелав скорейшего выздоровления и пообещав контролировать процесс лечения и реабилитации. По данным Минобороны, Ярашев получает полноценную медицинскую помощь, ему предстоят реабилитация и протезирование. Сам военнослужащий выразил намерение продолжить службу и поступить в военное учебное заведение.