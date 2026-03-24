Невеста 21-летнего Героя России Ярашева рассказала о главном слове, которое он сдержал
Невеста Героя России Сергея Ярашева поделилась, что ее сердце больше всего желало одного – чтобы её любимый вернулся невредимым. Она Камила Шаталова призналась, что испытывает безмерную гордость за его подвиг.
«В первую очередь я благодарна ему за то, что он сдержал своё обещание и вернулся живым. Это единственное, что мне нужно было. И спасибо всем за то, что он попал в историю России, горжусь им бесконечно, и моя гордость не угаснет никогда», — поделилась Камила.
Министр обороны Андрей Белоусов лично вручил медаль «Золотая Звезда» Ярашеву. Церемония состоялась в НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского, где боец проходит лечение. Глава ведомства выразил благодарность за проявленные мужество и подвиг, пожелав скорейшего выздоровления и пообещав контролировать процесс лечения и реабилитации. По данным Минобороны, Ярашев получает полноценную медицинскую помощь, ему предстоят реабилитация и протезирование. Сам военнослужащий выразил намерение продолжить службу и поступить в военное учебное заведение.
Напомним, Сергей Ярашев из Самары 68 дней в одиночку держал позиции под Гришино. Припасы ему сбрасывали дронами. Во время штурма он первым ворвался в опорник ВСУ, уничтожил огневые точки и оказался отрезан от своих из-за плотного огня. Позже, с сильным обморожением, он девять километров шёл через туман к сослуживцам. За этот подвиг президент присвоил ему звание Героя России.
