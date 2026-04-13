Мадьяр пообещал пересмотреть контракты по АЭС «Пакш-2»

Петер Мадьяр, чья партия «Тиса» победила на парламентских выборах в Венгрии, заявил о намерении пересмотреть соглашения по строительству АЭС «Пакш-2». На пресс-конференции для международной прессы политик сообщил, что все контракты будут проанализированы.

«Могу сказать, что мы проанализируем все контракты, (касающиеся проекта АЭС «Пакш-2». — Прим. Life.ru) при необходимости мы проведём переговоры, при необходимости мы расторгнем их, при необходимости мы улучшим финансовые условия», — сказал будущий премьер.

Отметим, по последним данным, проект АЭС «Пакш-2» перешёл в стадию активного строительства: 5 февраля 2026 года залит «первый бетон», объект получил статус строящейся АЭС. На блоке №5 строят фундаментную плиту, на блоке №6 с 20 марта ведётся выемка грунта. Подключение к сети планируется в 2031–2032 годах. Ранее в ходе встречи в Кремле президент РФ Владимир Путин и бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан договорились резко ускорить строительство энергоблоков АЭС «Пакш-2».