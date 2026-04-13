Американский KC-135R после удара Ирана показал больше, чем хотели в США

В России обратили внимание на новые фото американского топливозаправщика KC-135R, который получил повреждения во время иранского удара по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии. На снимках самолёт виден уже с множеством заплат на фюзеляже.

Российские военные обозреватели и телеграм-каналы, изучив характер пробоин, предположили, что боевая часть ракеты сработала в непосредственной близости от борта. Как пишет российский Telegram-канал «Военная хроника», часть повреждений похожа на следы от крупных поражающих элементов с высоким импульсом разлёта. Никаких официальных технических выводов от Пентагона или американских ВВС по характеру этих повреждений публично не публиковалось.

Сами снимки важны ещё и потому, что подтверждают: как минимум один из пострадавших самолётов удалось не просто сохранить, но и перегнать через Великобританию дальше на ремонт. Это косвенно говорит о том, что борт получил тяжёлые, но не критические для перегонки повреждения.

Ещё в марте The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на американских чиновников, что при иранском ударе по базе Принц Султан были повреждены пять самолётов-заправщиков KC-135. Reuters тогда передавал ту же информацию со ссылкой на WSJ, но отмечал, что не смог самостоятельно её подтвердить. Позже WSJ писала уже шире о потерях США в этом конфликте и снова упоминала пять повреждённых KC-135 на саудовской базе. На этом фоне новые фото с заштопанным фюзеляжем стали первым наглядным подтверждением того, как именно выглядел хотя бы один из этих самолётов после атаки.