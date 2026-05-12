Спецпроект LIFE «Письмо деду» собрал миллион открытий в Дзене

Спецпроект LIFE «Письмо деду», приуроченный ко Дню Победы, собрал более 1 млн открытий в Дзене. В редакции отслеживали именно эту метрику— то есть количество случаев, когда пользователи открывали материалы проекта на платформе.

«Письмо деду» — это серия личных видеообращений, в которых известные люди и лидеры мнений писали письма своим родным из поколения победителей. Героями проекта стали Наталья Поклонская, Аскольд Запашный, Вячеслав Макаров, Мария Кожевникова, Аделина Сотникова, а также дуэт NANSI & SIDOROV. В каждом выпуске участники обращались к своим дедам, прадедам и родственникам — фронтовикам, врачам, разведчикам, пропавшим без вести и тем, кто прошёл через Великую Отечественную войну. Это были не парадные речи и не официальные поздравления, а личные письма тем, кого уже нельзя обнять, расспросить и поблагодарить лично.

Самым просматриваемым стал финальный выпуск с NANSI & SIDOROV, вышедший в День Победы. Его открыли 228 тысяч раз. В этом эпизоде Анастасия Белявская обратилась к своему прадедушке Емельяну Тимофеевичу Андину, который ушёл на фронт из Владивостока, был врачом и пропал без вести. В финале выпуска NANSI & SIDOROV исполнили припев песни «Сирень», созданной в рамках проекта VK Добро.

Сильный отклик получили и другие выпуски проекта. Всего вышло 6 статьей, посвящённых нашим героям и их победителям. Каждое видео-письмо также было представлено в формате вертикального ролика для Дзена.

Главный редактор LIFE Марина Фещенко отметила, что результат проекта показывает: у аудитории сохраняется большой запрос на личный, человеческий разговор о памяти.

«Мы видим, что зрителю важен не только официальный язык Дня Победы, но и семейная интонация. “Письмо деду” оказалось именно таким форматом: человек, лист бумаги, старая фотография и слова, которые многие не успели сказать своим родным при жизни. Почти миллион открытий в Дзене — это для нас важный знак. Значит, людям всё ещё нужно слышать не абстрактную историю, а конкретные имена, лица и судьбы», — сказала она.

В LIFE.ru также поблагодарили всех участников, которые откликнулись на предложение редакции и приняли участие в спецпроекте. Для каждого героя это был не просто съёмочный эпизод, а личный разговор с семейной памятью — с теми, кого уже нельзя обнять, но невозможно забыть.

Спецпроект «Письмо деду» стал одной из заметных редакционных инициатив LIFE к 9 Мая и показал, что истории о Великой Отечественной войне продолжают находить отклик у широкой аудитории, когда звучат через личный опыт, семейную память и живую благодарность.