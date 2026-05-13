В Кремле не видели данных о якобы перевозке ядерных реакторов на Ursa Major
В Кремле заявили, что не видели публикацию о якобы перевозке на затонувшем судне «Урса Майор» ядерных реакторов. Об этом журналистам сообщил официальный представитель президента Дмитрий Песков.
«Нет, мы не видели эту информацию. Нам нечего комментировать», — сказал представитель Кремля.
Поводом для расспросов стали публикации со ссылкой на расследование испанских властей. Там говорилось, что груз с опасными компонентами якобы направлялся в Северную Корею.
Напомним, 24 декабря 2024 года российский сухогруз Ursa Major потерпел крушение в Средиземном море. Инцидент произошёл в международных водах между Алжиром и Испанией из-за взрыва в машинном отделении. Спасти удалось 14 членам экипажа. Причиной крушения судна назван теракт. После взрыва на борту нашли пробоину размером 50 на 50 см. Находившееся рядом норвежское судно отказалось спасать российских моряков, на помощь им пришли испанцы.
