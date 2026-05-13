В Кремле не видели данных о якобы перевозке ядерных реакторов на Ursa Major

В Кремле заявили, что не видели публикацию о якобы перевозке на затонувшем судне «Урса Майор» ядерных реакторов. Об этом журналистам сообщил официальный представитель президента Дмитрий Песков.

«Нет, мы не видели эту информацию. Нам нечего комментировать», — сказал представитель Кремля.

Поводом для расспросов стали публикации со ссылкой на расследование испанских властей. Там говорилось, что груз с опасными компонентами якобы направлялся в Северную Корею.