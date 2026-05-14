Путин продлил срок службы замглавы МИД Рябкова до 8 июля следующего года

Президент России Владимир Путин продлил срок федеральной государственной гражданской службы заместителю министра иностранных дел РФ Сергею Рябкову. Дипломат останется на посту до 8 июля 2027 года. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 8 июля 2027 года заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Рябкову Сергею Алексеевичу», — говорится в документе.