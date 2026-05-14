«Пустышка превратится в огромный минус»: Названы скрытые цели визита Трампа в Китай
Журналист Латышев: Трамп в Китае намерен усилить влияние на Восточную Азию
Визит президента США Дональда Трампа в Китай преследует сразу две скрытые цели, уверен журналист и публицист Сергей Латышев. Первая, по его словам, заключается в стремлении продать американской аудитории иллюзию победы, заключив с Пекином хоть какое-нибудь экономическое соглашение.
Вторая цель — усилить влияние США на Восточную Азию и остальной мир, показав, что Вашингтон по-прежнему остаётся главным глобальным игроком. Однако Китай не относится к странам, на которые можно давить в привычной для Трампа манере. У Си Цзиньпина работает обратная логика: чем активнее американский лидер будет прессинговать, тем быстрее КНР начнёт сближаться с Россией.
«Пустышка» превратится в огромный минус, если Трамп в ходе визита попробует оказать давление на Китай, обрушившись на какую-нибудь союзную Пекину страну вроде Ирана или Кубы», — заключил собеседник «Царьграда».
Напомним, 13 мая Дональд Трамп прибыл в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином и пообещал ему, что США будут вести взаимовыгодный бизнес с Китаем. Американский лидер заявил, что переговоры были превосходными и пригласил Си Цзиньпина в США в сентябре. Председатель КНР, в свою очередь, поднял тост за здоровье Трампа.
