Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 15:15

«Пустышка превратится в огромный минус»: Названы скрытые цели визита Трампа в Китай

Журналист Латышев: Трамп в Китае намерен усилить влияние на Восточную Азию

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Визит президента США Дональда Трампа в Китай преследует сразу две скрытые цели, уверен журналист и публицист Сергей Латышев. Первая, по его словам, заключается в стремлении продать американской аудитории иллюзию победы, заключив с Пекином хоть какое-нибудь экономическое соглашение.

Си Цзиньпин выступил против милитаризации Ормузского пролива
Си Цзиньпин выступил против милитаризации Ормузского пролива

Вторая цель — усилить влияние США на Восточную Азию и остальной мир, показав, что Вашингтон по-прежнему остаётся главным глобальным игроком. Однако Китай не относится к странам, на которые можно давить в привычной для Трампа манере. У Си Цзиньпина работает обратная логика: чем активнее американский лидер будет прессинговать, тем быстрее КНР начнёт сближаться с Россией.

«Пустышка» превратится в огромный минус, если Трамп в ходе визита попробует оказать давление на Китай, обрушившись на какую-нибудь союзную Пекину страну вроде Ирана или Кубы», — заключил собеседник «Царьграда».

Почему Трамп не смог задоминировать Си фирменным рукопожатием: разбор эксперта по протоколу
Почему Трамп не смог задоминировать Си фирменным рукопожатием: разбор эксперта по протоколу

Напомним, 13 мая Дональд Трамп прибыл в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином и пообещал ему, что США будут вести взаимовыгодный бизнес с Китаем. Американский лидер заявил, что переговоры были превосходными и пригласил Си Цзиньпина в США в сентябре. Председатель КНР, в свою очередь, поднял тост за здоровье Трампа.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Си Цзиньпин
  • США
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar