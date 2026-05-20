Декларация РФ и КНР против «закона джунглей» отразится на США, заявил политолог

Впервые в истории мира подписан особый документ, касающийся не только России и Китая, но и всей планеты, заявил политолог Марат Баширов, комментируя визит президента РФ Владимира Путина в Пекин. Речь идёт о декларации о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа — 47 страниц, на которых подробно описано, как должен быть устроен международный порядок с несколькими полюсами геополитического влияния, отметил эксперт.

В документе изложены правила и принципы взаимоуважения, кооперации и взаимной выгоды, которые кардинально отличаются от «закона джунглей», названного так председателем КНР Си Цзиньпином. Сейчас два лидера предлагают новую модель управления на планете, что важно не только для двусторонних отношений, но и для всего мира, уверен аналитик.

«И это, конечно, ставит в определённое сложное положение Соединённые Штаты, которые продолжают придерживаться «закона джунглей», — подчеркнул собеседник «Царьграда».