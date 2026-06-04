Пора перестать верить в эту чушь! Мифы о клещах, которые подорвут ваше здоровье

Стоит только начаться тёплому сезону, как клещи снова становятся главными злодеями дач, парков, пикников и прогулок с собакой. Про них рассказывают всё подряд: будто они прыгают с берёз, умирают от первого мороза, боятся масла и обязательно живут только в лесу. Из-за таких мифов люди поздно замечают паразита, неправильно его снимают и слишком надеются на защиту, которой на самом деле нет. Life.ru разбирает самые живучие заблуждения о клещах, чтобы ваше лето прошло без сюрпризов!

Миф № 1. Клещи — это насекомые

Главные мифы о клещах, в которые до сих пор верят многие люди: что происходит с клещами зимой? Фото © Shutterstock / FOTODOM / KPixMining

Многие ошибочно считают, что клещи — это насекомые. Однако они относятся к паукообразным. У взрослого клеща восемь ног, как у паука, а не шесть, как у комара, мухи или муравья. Поэтому и вести себя они могут не так, как привычные нам «кусачие» насекомые. Почему это важно? Потому что клеща нельзя просто отмахнуть ладонью, как комара. Задача вредителя — закрепиться на коже и питаться кровью как можно дольше. Именно поэтому после прогулки по траве, даче, лесопарку или заросшему участку нужно не ждать, пока «зачешется», а осмотреть одежду, тело, волосы, складки кожи и домашних животных.

Миф № 2. Клещи зимой погибают

Всё, что нужно знать о клещах в 2026 году: мифы, которые навредят вашему здоровью. Фото © ChatGPT

Ещё один распространённый миф гласит, что клещи с наступлением холодов умирают. Но на деле эти вредители умеют переживать холодный сезон в укрытиях: в лесной подстилке, сухой траве, верхнем слое почвы, под листьями и растительным мусором. Если говорить простым языком, то они впадают в оцепенение, которое учёные называют диапаузой. Все процессы в их теле замедляются настолько, что клещ может обходиться без пищи до нескольких месяцев. А после «сна» весной спокойно просыпается и охотится.

Миф № 3. Есть лекарство, защищающее от всех болезней, которые переносит клещ

Мифы о клещах, которые вам навредят: как на самом деле работает прививка? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Конечно, прививка — это важная часть защиты. Однако в случае с клещами она работает не на 100%. Дело в том, что вакцинация проводится против клещевого энцефалита. Это серьёзная вирусная инфекция, которая может поражать нервную систему. Но клещи переносят не только энцефалит, но и боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз и другие инфекции. Поэтому наличие прививки может спасти вам жизнь в случае энцефалитного клеща, но не сильно защитит от других. Поэтому меры предосторожности никто не отменяет.

Миф № 4. Клещ прыгает на жертву с дерева или падает с ветки

Клещи не прыгают с деревьев: мифы о клещах, в которые до сих пор верят. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Henrik A. Jonsson

Кстати, ещё одно популярное заблуждение заключается в том, что клещи прыгают на жертву с дерева или падают с веток. Но нет. Обычно они ждут жертву в траве, на низких кустах, вдоль тропинок, у обочин, на заросших участках. Клещ цепляется за одежду или шерсть животного, когда человек или питомец проходит рядом. Поэтому для полноценной защиты необходимо заправлять брюки в носки, выбирать светлую одежду с длинными рукавами и обрабатывать её средством от клещей.

В отдельном материале Life.ru врач-инфекционист Олег Полубатанов пояснил, что клещи используют многоступенчатую систему навигации. По словам эксперта, паразиты реагируют на углекислый газ на расстоянии до 15 метров. При сближении включаются терморецепторы и обонятельные сенсоры. Вибрация почвы или веток служит сигналом для атаки.

Миф № 5. Масло, спирт или лак помогут клещу «вылезти»

Как достать клеща? Мифы о вредителях, которые подорвут ваше здоровье. Фото © Shutterstock / FOTODOM / andriano.cz

Этот совет передают из поколения в поколение: капните маслом — и клещ сам отвалится. На практике это работает через раз: клеща нужно удалить как можно быстрее и аккуратнее. А такие методы могут не только затянуть время, но и повысить риск того, что содержимое клеща попадёт в ранку.

Если вы попали в ситуацию, когда клещ уже присосался к вашей коже, следует взять тонкий пинцет или специальный клещедёр, захватить клеща как можно ближе к коже и тянуть плавно, без рывков. После удаления место укуса нужно обработать антисептиком, а руки вымыть.

Миф № 6. Присосавшись, клещ откладывает под кожей яйца

Клещ откладывает яйца под кожей: миф или правда? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Неизвестно, откуда появился этот миф, однако переживать на эту тему не стоит, поскольку клещи не откладывают яйца при укусе. Как мы уже писали, опасность укуса в другом: клещ может передать инфекцию. Поэтому главный вопрос не «отложил ли он яйца», а как долго он был присосавшимся, правильно ли его удалили и не появились ли после укуса тревожные симптомы.

Миф № 7. Клещи обитают только в лесах и рощах

Где обитают клещи: мифы о клещах, в которые до сих пор верят. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Вопреки устоявшемуся мнению о том, что основное место обитания клещей — это лес, они прекрасно чувствуют себя в высокой траве, на дачных участках, в городских парках, скверах, лесопарках, на кладбищах, возле тропинок, у водоёмов и в заросших дворах. Вредителей привлекает влажность, растительность, животные и их хозяева: мыши, ежи, птицы, собаки, кошки, дикие звери. Поэтому подцепить клеща можно не только во время похода за грибами, но и после обычной прогулки с собакой во дворе, если рядом есть трава и кусты.

Миф № 8. Укус клеща болезненный

Как понять, что вас укусил клещ? Мифы о клещах, в которые до сих пор верят. Фото © Shutterstock / FOTODOM / JLugonStudio

Миф о том, что укус клеща очень болезненный, крайне опасен для вашего здоровья. Именно из-за него большинство людей не сразу замечают проблему и начинают её решать. Помните: нельзя ориентироваться на принцип «если укусит, я почувствую». Скорее всего, не почувствуете. Клещи часто выбирают места, где кожа тонкая и где их сложнее заметить: под коленями, в паху, в подмышках, за ушами, на шее, на животе, в волосистой части головы. После прогулки лучше устроить себе быстрый, но тщательный осмотр. Детей и питомцев нужно проверять особенно внимательно, поскольку ребёнок может не заметить клеща, а у животного паразит легко прячется в шерсти.

А вы знали про эти мифы? Напишите в комментариях. Кстати, недавно Life.ru рассказал, какие растения, каких насекомых и животных нельзя трогать на даче, чтобы отдых не превратился в приключение в кабинете у врача. А также обязательно прочитайте о том, что делать при укусе пчелы или осы и как отличить аллергию от обычной реакции на укус. Life.ru желает вам здоровья, и побольше!